11.11.2016 Berlin: Partys zur Eröffnung Karneval 2016 Berlin

In Berlin wird am 11.11.2016 wieder die Eröffnung des Karneval gefeiert. Hier unsere Tipps für die Karnevals-Party am 11.11. 2016 in Berlin:

Das Gaffel-Haus Berlin ist wie jedes Jahr am 11.11.2016 ab 11.11 Uhr mit einer traditionellen Karnevals-Party ein Zentrum des rheinischen Lebensgefühls. Die Musik im Gaffel-Haus ist immer stark geprägt vom Kölner Karneval. Die DJs legen neue und alte Karneval-Hits auf. Dazu gehört auch mal ein Schlager, aber wer eine Schlager-Party sucht, sollte weiter unten nachschauen… Hier im Gaffel-Haus ist Karneval!

Im Gaffel-Haus kommen Jecken aus dem ganzen Land zusammen, die sich dem Kneipen-Karneval verbunden fühlen und in Berlin arbeiten, hier zu Besuch sind oder inzwischen in Berlin wohnen. Entsprechend feiern Rheinländer, Berliner und Gäste von anderswo gemeinsam. Es gibt keine Karten im Vorverkauf, nur direkt an der Abendkasse – und wie immer für 5 €.

Neu ist die Bitte vom Gaffel-Haus um eine angemessene Verkleidung. Die Aufforderung zur Kostümierung sollte man ernst nehmen, will man sich nicht die Beine vor der Tür in den Bauch stehen, ohne Einlass zu finden… Das Gaffel-Haus Berlin ist in der Dorotheenstr. 65, nur wenige Schritte vom S- und U-Bahnhof Friedrichstraße entfernt (an der Kreuzung bei Dussmann rechts hoch vom Bahnhof aus oder links von Unter den Linden aus).

Das Ballhaus Berlin ist auch wieder mit einer Karnevals-Party dabei. Ab 17.11 Uhr heißt es am 11.11.2016 erneut „Voll auf die Elf!“. In diesem Jahr hat man im Ballhaus Berlin sogar einen DJ aus Köln angeheuert, damit die Party noch ein bisschen besser wird. Vom Eintritt für 11 € gehen 2 an soziale Projekte. Hier kann man vorher Eintrittskarten kaufen, direkt im Ballhaus Berlin oder in der Parlamentsbuchhandlung im Jakob-Kaiser-Haus in der Wilhelmstr. 68a oder über Gregor Strabel im Büro des MdB Klaus Brähmig (Tel. 030-227-77595). Das ist schon ein Hinweis: Hier feiern u.a. Mitglieder und Mitarbeiter des Bundestages. Es ist aber ausdrücklich jedermann willkommen!

Noch ein weiterer Hinweis sei erlaubt: Hier wird fotografiert und ohne Einspruch direkt beim Fotografen die Erlaubnis gegeben, diese Fotos auch öffentlich zu verwenden. Wer das nicht will, sollte also sehr aufmerksam sein am Abend oder sich ein anderes Lokal suchen.

Das Ballhaus Berlin ist vom S-Bahnhof Friedrichstraße aus in die andere Richtung in der Chausseestr. 102, kurz vor dem neuen BND-Gelände (oder danach, wenn man aus Richtung Berlin- Wedding kommt).

Die StäV Berlin feiert die Eröffnung der neuen Karnevals-Session am 11.11.2016 an einem neuem Ort, nämlich im Haus Ungarn in der Karl-Liebknecht-Str. 9 in Berlin Mitte. Ab 17.00 Uhr geht es hier los. Die Eintrittskarten kosten 10 € an der Abendkasse.

In der Hafenbar ist am 11.11.2016 Schlagerparty, wie seit Jahren freitags schon ab 21.00 Uhr. Aber Achtung! Neue Adresse Karl-Liebknecht-Str. 11 in Berlin-Mitte (übrigens gleich neben dem Haus Ungarn, wo die StäV feiert…).

In der Kulturbrauerei Berlin gibt es am 11.11.2016 auch keine ausgewiesene Karnevals-Party. Im Frannz Club in der Kulturbrauerei ist aber die früher legendäre „Fisch sucht Fahrrad“ – Party. Da fällt man mit einem Karnevalskostüm ganz bestimmt auf und findet so vielleicht leichter einen Flirt. Dazu geht man schließlich hin? Los geht’s um 21.00 Uhr. Ab 22.30 Uhr gibt es alle halbe Stunde Speed-Dating, um 23.00 Uhr einen Tanzkurs.

In Clärchens Ballhaus in der Auguststraße in Berlin-Mitte ist zwar wie jeden Freitag Schwoof ab 20.00 Uhr mit DJ und Live-Musik – wie jeden Freitag. Eine ausdrückliche Karnevals- oder Fasching-Party ist jedoch nicht ausgewiesen. sicher wird Euch aber niemand abweisen, wenn Ihr kostümiert seid. Der Einritt dort kostet 7 €.

Im Café Keese in der Bismarckstr. in Berlin-Charlottenburg ist am Freitag, den 11.11.2016 Schlager-Party, wie jeden Freitag, mit Hits von damals und heute. Der Eintritt hier ist frei. Für die Karnevals-Stimmung seid Ihr aber selbst verantwortlich…

