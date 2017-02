Ab 1.2.2017 mittwochs kein DSDS, sondern Bachelor

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 1.02.2017

Ab Mittwoch, 1.2.2017 beginnt der Bachelor 2017 und es gibt mittwochs kein DSDS mehr, nur noch samstags. Der Bachelor 2017 tritt genau an die Stelle von DSDS 2017. Es gibt also in den nächsten 8 Wochen immer eine Doppelfolge vom Bachelor bis 22.15 Uhr.

Der übliche Sendeplatz von DSDS am Samstag bleibt natürlich erhalten. Im Februar gibt es noch Zusammenschnitte von den Castings in Deutschland. Ab Anfang März wird dann der DSDS-Recall in Dubai gezeigt.

Der Bachelor 2017 beginnt am 1. Februar 2017 wie üblich mit dem Kennenlernen. Die 22 Ladies kommen einzeln zu Sebastian, machen ihren Knicks und stellen sich vor. Natürlich sind alle Bachelor-Kandidatinnen ganz aus dem Häuschen, denn Sebastian ist (wie jeder Bachelor in jedem Jahr) der Beste und Schönste ever!

Doch für einige Kandidatinnen währt die Vorfreude nicht lange, denn einige Ladies fliegen schon in der ersten Sendung, nach nur einem Abend mit dem Bachelor wieder raus. Das ist doch irgendwie tragisch, oder?

Man darf wieder rätseln und deuten, welche Kandidatin es dem Bachelor Sebastian besonders angetan hat. Natürlich sind wir auch in der 2017er-Staffel nicht vor Eifersüchteleien und sogar manchem „Zicken-Krieg“ gefeit. Bestimmt ist auch wieder eine ausgesprochene Nervensäge dabei.

Im Mittelpunkt der Auftakt-Sendung vom Bachelor am 1.2.2017 stehen neben Sebastian u.a. Alesa, Clea-Lacy, Fabienne, Julia, Sabrina und Silvana, die die Chance bekommen, unter 4 Augen mit Sebastian zu sprechen. Es würde nicht wundern, wenn da schon 1-2 Kegel-Kandidatinnen für die erste Nacht der Rosen dabei sind. Wer wird am 1.2.2017 keine Rose vom Bachelor bekommen und rausfliegen? Wir werden es sehen und hier ergänzen…

