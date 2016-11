Achim Petry: „Tinte“ jetzt tanzbar mit Anna-Maria Zimmermann

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 10.11.2016

Vom Song „Tinte“ von Achim Petry gibt es jetzt eine gut tanzbare Version, aufgenommen mit Anna-Maria Zimmermann, die natürlich auch mitsingt. Das Lied „Tinte“ war ursprünglich auf dem Album „Mittendrin“ veröffentlicht worden – und da schon in 2 Versionen, nämlich einmal nur mit Achim Petry und einmal gesungen von Achim und Wolfgang Petry. Das war vor gut 2 Jahren. Der Vater-Sohn-Mix war damals schon irgenwie gefälliger, hat nicht nur uns besser gefallen, sondern wohl auch vielen Fans. Es gab aber neben der mehr rockig gehaltenen Version des Originals auch schon einen tanzflächentauglichen s.g. „Franz Rapid Mix“…

Dann hat Anna-Maria Zimmermann den Song entdeckt und „Tinte“ bei ihren Auftritten gesungen, anschließend auch mit Achim Petry gemeinsam und so kam es, dass man sich entschloss, den Song gemeinsam aufzunehmen. Herausgekommen ist eine gut tanzbare Version von „Tinte“, die echtes Hit-Potential hat. Soweit die Kurzfassung der Geschichte. Ein paar mehr Infos und einen ersten Hör-Eindruck gibt es im Video von Achim Petry und Anna-Maria Zimmermann unten…

Der Titel erscheint am 11. November 2016 in 2 Versionen. Ein „richtiges“ Video soll noch folgen und dann werden wir den Song auch in unseren Schlager-Charts vorstellen! Wenn’s gut läuft schon nächste Woche Montag, sonst eine Woche später…

Wer sich für das ursprüngliche Album interessiert, findet hier eine Rezension von Karsten Heimberger zum Album „Mittendrin“ von Achim Petry.

