Adam sucht Eva 2016: 2.10.2016 – Jesse und Daniel buhlen

Bei Adam sucht Eva am 2.10.2016 buhlen die beiden Testosteron-Depots Jesse und Daniel um die Gunst von Sarah Joelle, Leo und Marlena. Kushtrim ist zwar auch noch da. Aber unter den momentanen Umständen muss er sich wohl den beiden Alpha-Männern beugen und in die 2. Reihe treten. Oder nutzt er gerade die Gunst, dass Jesse und Daniel versuchen, sich gegenseitig auszustechen?

Leonore Bartsch (Leo) ist bei Adam und Eva 2016 gerade erst auf der Insel der Versuchung angekommen und muss sich erst einmal orientieren. Sarah Joelle hat schon sehr deutlich gemacht, dass für sie eigentlich nur ein anderer „Promi“ als potentieller Urlaubsflirt in Frage kommt. Mit Kushtrim jedenfalls hat sie so wenig am Hut, wie mit Jesse, sonst hätte sie mit ihm gestern schon auf die Insel der Liebe verschwinden können. Aber das hat sie ja abgelehnt. Macht sich Sarah Joelle also an Daniel ran? Der sollte doch ihre Kragenweite sein. Oder funkt ihr Leo dazwischen?

Oder interessiert sich Daniel mehr für die eher schüchterne Marlena? Beim Spiel gestern funktionierte das ja schon ganz gut zwischen diesen beiden?

Oder sind anders herum Marlena und Kushtrim -zumindest aus dieser Konstellation heraus- wie füreinander geschaffen. Bisher allerdings deutete nichts darauf hin, dass sich da irgend etwas ergäbe.

Und Jesse? Sarah Joelle will nichts von ihm. Marlena will wohl auch nichts von ihm. Also ist die Jagd auf Leo eröffnet?

Wer zieht am bei Adam sucht Eva am 2. Oktober 2016 auf die Insel der Liebe und versucht es miteinander? Ein Pärchen wird es ja „treffen“… Eigentlich kommen dafür nur Daniel und Sarah Joelle oder Kushtrim und Marlena in Frage – es sei denn, Leo angelt sich ganz kurzentschlossen einen der Kandidaten…

