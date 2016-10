Adam sucht Eva 2016, 3.10.2016: Peer + Chantel bringen Stimmung

Bei Adam sucht Eva am 3.10.2016 kommen wieder neue Kandidaten auf die Insel der Versuchung. Peer Kusmagk und Chantel sind die Neuen. Peer Kusmagk bringt frischen Wind mit seiner ungezwungenen Art und wird viel erzählen. Die beiden Platzhirsche Jesse und Kushtrim wird das vielleicht auch freuen, aber sicher nicht unter dem Aspekt der Konkurrenz. Schließlich ist nur noch Leo Bartsch als Eva da.

Aber Chantel kommt ja auch noch, also müssen Jesse und Kushtrim nicht darben. Außerdem sollte Chantel doch so recht nach dem Geschmack von Jesse sein? So wie die Sendung Adam sucht Eva gestern lief, stehen ihre Chancen bei Leo ohnehin nicht so besonders gut. Eine Chance für Peer Kusmagk bei Leonore Bartsch zu landen?

Peer ist eigentlich ganz bekannt, zumindest regelmäßigen RTL-Zuschauern. Vor 5 Jahren wurde Peer Kusmagk Dschungelkönig wurde. Seitdem ist er immer wieder in diversen Formaten zu sehen. Berührungsängste hatte er noch nie, zumindest gibt er sich immer recht offen und eigentlich auch sympathisch. So könnte er vielleicht auch ein „Held“ von Adam sucht Eva 2016 werden?

Wir hatten alle Kandidaten schon vorgestellt – alle zusammen samt Promis mit einer gewissen Konzentration auf die „normalen“ Singles in diesem Artikel – Adam sucht Eva 2016 ab 1. Oktober 2016 auch mit Prominenten – und die weiblichen prominenten speziell in diesem Artikel: Adam sucht Eva 2016: Die weiblichen Promis mit Janni Hönscheid.

Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unserer Kategorie TV – Show oder allgemein in einer Übersicht im Bereich Unterhaltung oder eben ganz speziell auch über die älteren – oder dann neueren – Folgen unter dem Stichwort Adam sucht Eva.