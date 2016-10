Adam sucht Eva 2016 – 5.10.2016: Wo bleiben Flirt und Liebe?

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 5.10.2016

Wenn bei Adam sucht Eva 2016 noch was passieren oder sich jemand verlieben soll, müssen aber nun bald die anderen Kandidaten her – bei nur noch 3 Sendungen Adam sucht Eva 2016!

Es fehlen noch Janni Hönscheid und Ronald Schill von den Promis – das passt, da doch Janina Youssefian gerade erst gestern zum Schluss bei Adam sucht Eva angekommen ist. Hat also jeder „seinen“ Tag für sich. Janina Youssefian hat sicher heute am 5. 10.2016 ihren großen Tag. Janni Hönscheid und Ronald Schill können sich dann die beiden verbleibenden Sendungen teilen.

Wir hatten alle Kandidaten schon vorgestellt – alle zusammen samt Promis mit einer gewissen Konzentration auf die „normalen“ Singles in diesem Artikel – Adam sucht Eva 2016 ab 1. Oktober 2016 auch mit Prominenten – und die weiblichen Prominenten speziell in diesem Artikel: Adam sucht Eva 2016: Die weiblichen Promis mit Janni Hönscheid.

Von den „Normalos“ -wie das klingt, also ob die Promis nicht normal wären- fehlen noch Anna, Kim, Ulrike und Matthias – bei nur noch 3 Sendetagen. Und von Jacob haben wir ja nun bisher auch noch nicht viel mit bekommen… Der wird auch heute sicher auftrumpfen, schließlich ist er mit Leo Bartsch und Chantel auf der Insel der Liebe.

In wen soll sich Peer eigentlich verlieben? In wen Kushtrim? Chantel und Jacob als Paar zusammen sind auch nur schwer vorstellbar. Wenn’s gut läuft, ist Chantel noch da, wenn Matthias kommt. Das dürfte passen. Aber vielleicht geht auch was bei Jacob und Leo Bartsch?

Janina verliebt sich sowieso nicht, selbst wenn der eine oder andere Adam ihr noch zu Füßen liegen sollte.

Überhaupt: Bisher sind nur Daniel und Sarah Joelle freiwillig auf die Insel der Liebe gegangen. Verliebt wirkten die beiden nun auch nicht gerade, aber immerhin war es ihr freier Entschluss, auf die Insel der Liebe zu gehen. Und Max und Iwona in der 1. Sendung? Naja, reden wir nicht weiter drüber, auch wenn Max sich Hoffnungen gemacht hatte..

Das ist doch irgendwie arg dünn für eine „Dating-Show“?

