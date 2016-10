Adam sucht Eva 2016 am 6.10.2016: Kandidaten die noch kommen

Weil Adam sucht Eva 2016 am 6.10.2016 die vorletzte Sendung ist, müssen Anna, Kim, Ulrike und Matthias und Ronald Schill nun eintreffen. Diese Kandidaten fehlen nämlich noch beim Nackt-Dating-Experiment mit Prominenten. Heute oder spätestens morgen kommen sie auf die Insel der Versuchung, denn dann ist Adam sucht Eva 2016 ja schon wieder vorbei. Man muss also kein Prophet sein…

Und weil auch noch was passieren soll in Sachen Liebe, kommen sie wohl heute, mindestens die meisten davon. Wer erst morgen auftaucht, wird wohl nicht mehr in Chance bekommen, auf der Insel der Liebe eben danach zu suchen. Das Staffel-Finale morgen ist zwar eine Viertelstunde länger, als die Folgen unter der Woche, aber viel Zeit zum Flirten ist das auch nicht.

Außer Anna, Kim, Ulrike und Matthias und Ronald Schill sind derzeit schon auf der Insel der Versuchung die Promis Leo Bartsch, Janni Hönscheid, Janina Youssefian und Peer Kusmagk sowie die „Normalos“ Chantel, Jacob und Kushtrim. Hei, das wird ein Durcheinander auf der Insel…

Kushtrim hatte sich gestern in Janina verknallt und sie auf die Insel der Liebe eingeladen. Wird Janina der Einladung folgen und sie sich dann auch noch tatsächlich für Kushtrim erwärmen können? Schwer vorstellbar…

Leo Bartsch hängt auch schon vom ersten Tag an bei Adam sucht Eva 2016 herum, ohne dass es nennenswerte Flirt-Versuche zu berichten gäbe. Auch Peer Kusmagk müsste sich nun langsam mal ins Zeug legen, wenn er noch was reißen will in dieser Staffel… Dafür kommt eigentlich nur Janni Hönscheid oder eine neue Eva in Frage, denn bei den anderen Damen hat er die Gelegenheit schon verstreichen lassen.

Chantel und Jacob sind noch nicht so lange da – müssen aber auch auf die neuen Kandidaten hoffen… Sind wir also gespannt, was heute, am Donnerstag, bei Adam sucht Eva 2016 passiert…

Hier die noch fehlenden Kandidaten Anna, Kim, Ulrike und Matthias und Ronald Schill im Foto. Vorgestellt hatten wir sie bereits im Artikel Adam sucht Eva 2016 ab 1. Oktober 2016 auch mit Prominenten.

Mehr solcher Artikel über die Sendung überhaupt im unter dem Stichwort Adam sucht Eva oder allgemeiner immer in unserer Kategorie TV-Show oder in einer Übersicht im Bereich Unterhaltung.