Adam sucht Eva 2016: Die weiblichen Promis mit Janni Hönscheid

Bei Adam sucht Eva 2016 sind Janni Hönscheid, Leo Bartsch, Janina Youssefian und Sarah Joelle Jahnel die weiblichen Promis. Nun darf man philosophieren, was „prominent“ bedeutet. Sicher hat bei einem Format wie „Adam sucht Eva“ niemand die 1. Reihe der Prominenz erwartet.

Wobei RTL mindestens mit Janni Hönscheid ein prominenter Wurf gelungen ist. Die Profi-Surferin ist zwar auch bekannt für ihre freizügigen Fotos und war auch schon im Playboy. Doch eine Teilnahme bei Adam sucht Eva 2016 lag nun nicht auf der Hand. Aber, mit Janni Hönscheid hat die Nackt-Dating-Show eine attraktive und gut trainierte junge Frau gewonnen und den wahrscheinlich schönsten Po im Deutschen Fernsehen dazu.

Janni Hönscheid ist ob ihres Berufes eigentlich immer braun gebrannt und blond gelockt. Als Surferin ist sie fast überall und ständig irgendwo auf der Welt unterwegs. Die Sonne und das Salzwasser tun also das ihre zum attraktiven Äußeren dazu. Gut trainiert muss sie als Sportlerin sowieso sein und ihre Eltern haben ihr noch ein paar gute Gene spendiert. So ist das Sportler-Model, als das Janni auch arbeitet, fast perfekt. Fast? Perfekt werden wohl etliche sagen… Janni Hönscheid ist 25 Jahre alt.

Auch mit Leo Bartsch musste man bei Adam sucht Eva 2016 nicht unbedingt rechnen. Die jüngeren Leser werden Leo Bartsch vielleicht als Sängerin bei Queensberry kennen. Manchen wird der Name Leo Bartsch vielleicht nichts sagen, aber sie erinnern sich an Resaid und das schöne Album „Acoustic Adventures“? Wenn nicht, sollten sie dam mal reinhören. Wirklich schöne Cover-Versionen bekannter Dance-Klassiker überwiegend aus den 80er- und 90er-Jahren. Inzwischen hat Resaid auch ein zweites Album heraus gebracht, aber Leo Bartsch ist nicht mehr dabei. Derzeit singt sie als „Leo Noire“, auch Cover-Versionen z.B. von Rihanna, und ist als Tanzlehrerin tätig. Leo Bartsch ist 27 Jahre alt.

Keine Überraschung hingegen ist, dass Janina Youssefian bei Adam sucht Eva 2016 dabei ist. Gern und bei jeder Gelegenheit kokettiert Janina Youssefian mit ihrem Körper, der aber nicht nur trainiert, sondern auch modelliert ist. Wo und was wollen wir gar nicht so genau wissen, aber bestimmt bei Adam sucht Eva erfahren. Auch Janina Youssefian war schon im Playboy und wenn sie nicht eines Tages von Dieter Bohlen vernascht worden wäre (ob es nun wirklich so war oder nicht, wissen wir nicht und ist ganz egal), würde sie vielleicht gar niemand kennen. Aber klappern gehört ja bekanntlich zum Handwerk. Das kann Janina gut. Janina war bei Promi-Big-Brother und ist auch sonst immer weider mal an der Seite von Ronald Schill im TV zu sehen. Janina Youssefian ist 33 Jahre alt.

Weiter in der Playboy-Bunny-Parade. Auch Sarah Joelle Jahnel soll schon in der Herren-Zeitschrift abgebildet gewesen sein. Auch war sie 2013 mal bei DSDS. Wir können uns nicht erinnern… Sarah Joelle Jahnel singt wohl noch, soll ein eigenes Mode-Label und zuletzt für einige Skandale gesorgt haben, die aber alle an uns vorbei gegangen sind… Sarah Joelle Jahnel ist 26 Jahre alt.

Adam sucht Eva 2016 beginnt am 1. Oktober 2016 und läuft dann jeden Tag nach 22.00 Uhr, eine Woche lang.

