Adam sucht Eva 2017 bewerben – Neue Staffel

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 2.02.2017

Adam sucht Eva 2017 soll es auf RTL wieder geben und man kann sich schon für Adam sucht Eva 2017 bewerben. „Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies“ ist eine besondere Dating-Show auf RTL, bei der sich die Kandidaten nackt auf einer „einsamen“ Insel begegnen. Im letzten Jahr waren sogar einige Prominente dabei. Ob das bei Adam sucht Eva 2017 wieder so sein wird, wissen wir nicht. Aber, wer bei der neuen Staffel als Kandidat dabei sein möchte, sollte sich jetzt für Adam sucht Eva 2017 bewerben.

Bisher lief die Sendung so, dass sich die Kandidaten der Reihe nach ohne Kleider und nur mit wenigen Accessoires auf einer unbewohnten Insel treffen. Manchmal sind nur 2 Kandidaten auf der „Insel der Versuchung„, im Verlauf der Show meist mehrere. Die verbringen dort den ganzen Tag, essen und schlafen auch dort und immer wieder mal gibt es Aufgaben zu lösen oder Spiele zu spielen. Durch solche Spiele scheiden Kandidaten aus oder dürfen auf die s.g „Insel der Liebe“ ziehen. Die freien Plätze auf der „Insel der Versuchung“ werden dann meist durch neue Kandidaten aufgefüllt. Manchmal scheiden Kandidaten auch auf eigenen Wunsch aus, weil sie keine Lust mehr haben, keine Chancen für sich sehen oder mit der Situation doch nicht so gut zurecht kommen.

Wer auf die „Insel der Liebe“ wechseln darf, hat die Chance auf die große Liebe. Dort ist man zu zweit und kann sich näher kennen lernen. 24 Stunden Zeit haben die beiden Kandidaten dann. Anschließend treffen sie sich -das erste Mal bekleidet- in einem Ferien-Ressort und entscheiden, ob sie eine weitere Nacht gemeinsam in einem luxuriösen Liebesnest verbringen wollen – natürlich ohne TV-Kameras. Für diese Kandidaten endet das Spiel damit – egal, wie sie sich entscheiden.

Sicher wird es wieder einige Neuerungen bei Adam sucht Eva 2017 geben. Das ist dann jetzt die 4. Staffel und man tastet sich so langsam an die Show heran. Manche Dinge funktionieren besser, als andere, neue kommen hinzu. Das Format entwickelt sich – einfach nur nackte Menschen ist auch ein bisschen wenig…

Das Procedere der Bewerbung für Adam sucht Eva 2017 ist denkbar einfach: Wer sich dafür interessiert, bei „Adam sucht Eva 2017“ dabei zu sein, ruft entweder an unter 0221- 934708888 oder füllt ein Formular im Internet aus. Folgen Sie dazu dem Link vorn. Dort müssen sie lediglich ein paar einfache Angaben zu sich machen – nichts Aufregendes, nur Allgemeines. Es gibt noch ein Textfeld, in dem Sie mit wenigen Worten sagen können, warum Sie in der neuen Staffel dabei sein wollen. Vielleicht machen Sie sich dafür vorher Gedanken. Aber nicht zuviel, es sind nur 250 Zeichen zugelassen. Das ist nicht viel.

Produziert wird das Format von der Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH für RTL. Dort bewerben Sie sich auch unter den oben angegebenen Möglichkeiten.

