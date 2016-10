Adam sucht Eva 4.10.2016 – Jacob und Janina Youssefian kommen

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 4.10.2016

Wird das nun was mit Peer und Leo bei Adam sucht Eva am 4.10.2016? Oder Jesse und Chantel? Funkt Jacob noch dazwischen? Und sucht Janina Youssefian bei Adam sucht Eva 2016 die Liebe? Jacob und Janina Youssefian sind die Neuen heute bei Adam sucht Eva am 4.10.2016 auf der Insel.

Das kann durchaus spannend werden: Chantel hat gestern das Interesse von Jesse und Kushtrim geweckt. Bei Peer Kusmagk ist sie sicher, dass der nichts von ihr will. Vielleicht ein Fehleinschätzung? Obwohl Peer und Leo Bartsch ja schon heftig miteinander geflirtet haben, wenn man den Fernseh-Bildern Glauben schenken darf. Kushtrim hängt weiter irgendwie zwischen den Stühlen. Doch war in der Vorschau gestern zu sehen, dass es heute zwischen Jesse und Peer ordentlich kracht. Ist das die Chance für Kushtrim?

Aber, da kommt ja auch noch Jacob neu auf die Insel der Versuchung. Von Jacob wissen wir nicht viel mehr, als wir im Artikel Adam sucht Eva 2016 ab 1. Oktober 2016 auch mit Prominenten schon geschrieben hatten: Jacob ist ein Naturbursche aus Rostock, 27 Jahre alt, der gern klettern und wandern geht. Wird Jacob alles auf der Insel der Versuchung durcheinander bringen?

Außerdem ist Janina Youssefian angesagt. Janina wird garantiert einiges durcheinander bringen bei Adam sucht Eva! Dass Janina auch die große liebe bei Adam sucht Eva sucht, daran glaubt vermutlich noch nicht mal sie selbst. Wenn dem wirklich so ist, wäre ihr Abstecher in die Dating Show eher ein Ärgernis – wenn auch sicher viele finden, ein attraktives… Eine gute Gelegenheit für Janina, alle Vorurteile abzustrafen und zu beweisen, dass es nicht nur um die Kohle geht. Lassen wir uns überraschen!

Mehr über Janina findet Ihr im Artikel Adam sucht Eva 2016: Die weiblichen Promis mit Janni Hönscheid.

