Adam sucht Eva am 1.10.2016: Start in die neue Staffel

18 Nackte und 2 Inseln. Adam sucht Eva 2016 startet am 1.10.2016 mit der 1. Sendung der neuen Staffel um 22.30 Uhr. Fast 2 Stunden hat RTL für den Auftakt von Adam sucht Eva 2016 reserviert. Um 02.15 Uhr läuft dann noch die Wiederholung des neuen Dating-„Wahnsinns“, der in den nächsten 7 Tagen RTL immer nach 22.00 Uhr das Programm füllen wird – allerdings dann nur für jeweils eine Stunde und für zwei, wie am 1.10.2016.

Gedreht wurde Adam sucht Eva 2016 wieder auf dem Tikehau Atoll in der Südsee. Allerdings hat die 3. Staffel den zusätzlichen Reiz, dass neben 11 nackten „Normalos“ auch 7 s.g. Prominente die Inseln bevölkern werden. Neu ist auch, dass Adam sucht Eva 2016 täglich ausgestrahlt wird. In den Staffeln davor gab es die Dating-Sendung aus der Südsee jeweils einmal in der Woche.

Weiterhin gibt es 2 Inseln: Die „Insel der Versuchung„, auf der alle Kandidaten eintreffen, einige Zeit dort verbringen und verschiedene Aufgaben zu lösen haben. Neben diversen Spielchen sollen sie sich Singles aber vor allem den Richtigen angeln oder die Richtige. Hat sich ein Paar gefunden, darf es auf der „Insel der Liebe“ in 24 Stunden testen, ob sie sich immer noch gut finden. Wenn ja, geht es gemeinsam in ein Luxus-Hotel-Ressort – wenn nicht, geht es für die Kandidaten allein nach hause.

Natürlich treffen auf der „Insel der Versuchung“ auch bei Adam sucht Eva 2016 nicht alle Kandidaten auf einmal ein, sondern nach und nach. Wer heute, am 1.10.2016, schon in der 1. Sendung von Adam sucht Eva 2016 dabei ist, wissen wir noch nicht.

Wir hatten alle Kandidaten schon vorgestellt – alle zusammen samt Promis mit einer gewissen Konzentration auf die „normalen“ Singles in diesem Artikel – Adam sucht Eva 2016 ab 1. Oktober 2016 auch mit Prominenten – und die weiblichen prominenten speziell in diesem Artikel: Adam sucht Eva 2016: Die weiblichen Promis mit Janni Hönscheid.

Insgesamt, also während der gesamten Staffel, sind dabei (Promis und „Normalos“ gemischt):

Anna (23) aus Österreich

Chantel (33) aus Bamberg

Daniel (32) aus Österreich

Iwona (23) aus Berlin

Jacob (27) aus Rostock

Janina (33) aus Hamburg

Janni (25) aus Fuerteventura

Jesse (30) aus Saarbrücken

Kim (24) aus Leipzig

Kushtrim (27) aus Duisburg

Leo (27) aus Berlin

Max (29) aus Essen

Marlena (21) aus Buxtehude

Matthias (28) aus Osnabrück

Peer (40) aus Berlin

Ronald (57) aus Hamburg und Rio de Janeiro

Sarah Joelle (26) aus Köln

Ulrike (41) aus Berlin

Was so los ist oder war am bei Adam sucht Eva am 1.10.2016, ergänzen wir dann hier in groben Zügen während oder nach der Sendung, auch weitere Fotos.

