Adam sucht Eva Finale 7.10.2016: Janni und Peer im Glück

Schon vor dem Finale Adam sucht Eva am 7.10.2016 war es raus: Janni Hönscheid und Peer Kusmagk haben sich verliebt bei Adam sucht Eva 2016. Das war eigentlich seit der Sendung gestern zu vermuten. Kein denkbares Paar bei Adam sucht Eva 2016 verhielt sich so verliebt, wie Janni und Peer. Manchmal wird man ja auch von den Schnitt-Künstlern der TV-Sender hinters Licht geführt. Aber diese Blicke, Gesten und Neckereien konnte man kaum missverstehen. Nun werden wir auch noch sehen, wie es noch dazu kam…

Außer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk dabei bei Adam sucht Eva 2016 im Finale am 7.10.2016 sind noch: Chantel, Ulrike und Kim (kommt neu dazu), Jacob, Matthias und Ronald Barnabas Schill.

Besonders Ronald Schill will ja unbedingt bei Chantel landen. Matthias aber wird doch nicht kampflos aufgeben? Jacob, der Schweiger in den entscheidenden Situationen, kann im finale sicher das Blatt nicht mehr wenden. zumal er sich ja auch für Janni erwärmt hatte. Doch das wissen wir schon, dass das nichts wird. Ulrike und Kim bleibt wohl auch nur der Platz als Lückenfüller. Kaum vorstellbar, was da nun in einer Sendung noch passieren soll…

Vorgestellt hatten wir alle Kandidaten von Adam sucht Eva 2016 bereits im Artikel Adam sucht Eva 2016 ab 1. Oktober 2016 auch mit Prominenten. Den prominenten Mädels hatten wir einen eigenen Artikel gewidmet: siehe Adam sucht Eva 2016: Die weiblichen Promis mit Janni Hönscheid.

Alle Artikel zu dieser Sendung findet Ihr unter dem Stichwort Adam sucht Eva. Mehr solcher Artikel findet ihr immer auch in unserer Kategorie TV- Show oder allgemein in einer Übersicht im Bereich Unterhaltung.