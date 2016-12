Amy Grant – Country-Weihnacht-CD Tennessee Christmas

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 23.12.2016

Amy Grant legte mit „Tennessee Christmas“ ein sehr angenehmes Weihnachts-Album mit einem kräftigen Hauch Country-Music vor. Da hat Santa Claus in Nashville tief in den musikalischen Geschenke-Sack gegriffen. Nashville ist ja bekanntlich die Hauptstadt von Tennessee… Dabei ist Amy Grant vielleicht nicht die erste Sängerin, die einem bei Country Musik einfällt. Sie ist eine bekannteste Vertreterin der s.g. Christian Music, die in den USA eigene Charts kennt, hierzulande aber kaum Beachtung findet, geschweige denn nennenswert gepflegt wird. Die Kategoriesierung ist aber auch nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Wenn man das aber weiß, wird es sicher nicht wundern, dass „Tennessee Christmas“ nicht das erste Weihnachts-Album von Amy Grant ist.

Wir empfehlen „Tennessee Christmas“ nicht nur Country-Fans, sondern allen, die eine ruhige, unaufgeregte und trotzdem schöne und moderne Weihnachtsmusik suchen. Dieses Album von Amy Grant ist wirklich ein treuer Begleiter durch die Weihnachtstage, der auch Generationen versöhnen kann – z.B. wenn Oma die verrückte, amerikanische Weihnachtsmusik nicht so sehr gefällt und die Enkel nicht den ganzen Tag Knabenchöre hören wollen. Es sind auch ein paar bekannte Weihnachtslieder dabei…

Es gibt das Album als mp3-Donwload für 9,19 €,a ls CD für 17,72 €, sogar als Vinyl-Schallplatte für 31,25 € oder man kann es bei amazon music einfach so und ohne zusätzliche Kosten hören.

