Andre Rieu: Romatisches Album „Falling in love“ veröffentlicht

Andre Rieu ganz romantisch, so klingt jedenfalls Andre Rieu auf dem neuesten Album „Falling in Love“, wie es bezeichnender Weise heißt. Sein Johann Strauss Orchester kann sich auf dem Album „Falling in love“ einmal von einer Seite zeigen, die man nicht so oft von Andre Rieu hört. Nicht, dass er die romantische Seite sonst vernachlässigt. Nicht, dass das Johann Strauss Orchester die leisen und sanften Töne nicht schon vorher beherrscht hätte. All das können die Damen und Herren von Orchester und vom Chor natürlich! Doch ihr Meister drängt sie doch häufig ins Schwungvolle und manchmal (leider) auch eher einheitliche Klangbild.

Auf dem neuen Album „Falling in love“ dagegen sind die Arrangements bekannter Pop-Songs uns solcher aus Filmen und Musicals betont gefühlvoll umgesetzt. Natürlich bleibt Rieu sonst seinen Zutaten treu, für den ihn sein Publikum liebt. Sicher wird so manche Träne in künftigen Konzerten kullern und die manche Zuschauer sich an emotionale Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit erinnern. So soll das auch sein!

Ob man’s mag oder nicht, ist wie immer eine Geschmackssache. Eher puristisch eingestellte Klassik-Fans haben’s damit vielleicht nicht so sehr…

Auf alle Fälle zeigt Andre Rieu auf dem neuen Album eine neue Facette und mindestens den Fans von Andre Rieu sei das Album auch unbedingt empfohlen. Nicht immer war Rieu so „neu“ auf seinen Alben.

Es gibt davon eine CD für 14,49 € oder auch einen mp3-Download für 9,29 €. Dafür gibt es 17 Lieder mit fast 64 Minuten Spielzeit. Wer amazon unlimited hat, kann das ganze Album auch so hören.

Es gibt auch eine DVD und Blue-Ray von „André Rieu – Falling in Love in Maastricht“. Das ist aber eine Konzert-Aufnahme mit ggf. abweichenden Inhalt, während das oben erwähnte Album ein Studio-Album ist.

Passend zu Jahreszeit noch der Hinweis hier auf das „Best of Christmas“ – Album von Andre Rieu, das aber schon vor 2 Jahren erschienen war…

