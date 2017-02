Anna und Marvin getrennt – Liebe bei Bachelorette erloschen

Anna Hofbauer und Marvin Albrecht sind kein Paar mehr. Anna und Marvin hatten sich in der TV-Show Bachelorette kennen und lieben gelernt. Vor gut 2 1/2 Jahren war das und seitdem führte das Paar eine zumindest nach außen harmonische Beziehung. Nun aber ist Schluss. Anna hat ihren Marvin verlassen. Das meldet RTL am 2.2.2017, nur wenige Stunden, nach dem die neue Staffel vom Bachelor 2017 begonnen hat.

Anna und Marvin waren eines der Vorzeige-Liebespaare bei RTL. Viele gemeinsame Áuftritte, nie ein böses Wort, sogar gewonnen haben sie in der Tanz-Show Stepping Out. So ist das Aus für die Liebe der beiden schon irgendwie überraschend – ohne dass man wüsste, wie es wirklich in der Beziehung von Anna und Marvin ausgesehen hätte.

Die Gründe für die Trennung, sagt Anna Hofbauer lt. RTL, läge auch eher im Kontext der Beziehung, als in ihr selbst. Man kann vermuten, dass andere, ursprüngliche Dinge wieder wichtig wurden, nachdem die rosarote Zeit der Verliebtheit verblasste. Anna sei für Marvin nach Düsseldorf gezogen und dort aber nie richtig angekommen. Kaum Freunde oder sonst ein Leben außerhalb der Beziehung mit Marvin hätte sie dort gehabt. Das war wohl auf die Dauer zu wenig und „Hausfrau“ wolle sie auch nicht sein oder werden. Weitere Gründe sollen privat bleiben.

Übrigens kann man sich derzeit für die neue Staffel der Bachelorette 2017 bewerben, wer weiter an die Liebe per TV glaubt und daran Interesse hat…

Alle Artikel bei uns über die RTL-Sendung findet ihr unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette. Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unserer Kategorie TV-Shows oder allgemeiner unter Unterhaltung.