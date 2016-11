﻿ Armbanduhren – welcher Stil passt zu mir?

Armbanduhren können mittlerweile viel mehr, als uns nur die Zeit angeben. Heutzutage gibt es Uhren, die dank neuer technischen Funktionen fast einen kleinen Computer ersetzen. Doch abgesehen davon gilt die Armbanduhr auch als modisches Accessoire und Statussymbol. Leder-, Metall- oder Stoffarmband, digitales oder analoges Ziffernblatt, Sammlerstück oder Modeschmuck – die Vielfalt ist groß. Doch welche Armbanduhr passt am besten zu welchem Stil?

Luxusuhren für den Kenner

Für Uhren-Kenner sind hochwertige Modelle mehr als nur reine Zeitmesser, sondern echte Sammlerstücke. Sie erfreuen sich an feinen Details und kennen sich mit Fachbegriffen wie „Lünette“ oder „Unruh“ aus. Exemplare, die „swiss made“ sind, lassen die Herzen dieser Uhren-Liebhaber besonders hoch schlagen. In diese Kategorie passen auch hochwertige Sport- und Taucheruhren. Nur richtige Kenner wissen, welche Uhrenmarken die Zeit auf die Achtelsekunde genau stoppen und in Tiefen von 300 bis 500 Metern wasserdicht sind. Solche Prachtstücke sind natürlich nichts für den kleinen Geldbeutel. Wer aber über das erforderliche Kleingeld verfügt, hat online die Möglichkeit, sich nach Modellen wie der Taucheruhr Aquaracer von TAG Heurer umzuschauen und bei der großen Auswahl an Angeboten zu entscheiden, ob er zum neuen Modell oder lieber zur Vintage-Version greifen möchte.

Trend-Pieces für Modeliebhaber

Während der Uhren-Kenner vor allem die Qualität der Uhr und die handwerkliche Meisterleistung des Herstellers schätzt, geht es dem Modeliebhaber eher darum, dass die Uhr, die sein Handgelenk schmückt, ein möglichst angesagtes Design hat und deshalb im Trend liegt. Die Qualität spielt auch eine Rolle, aber eine weitaus geringere als beim Kenner, denn schließlich trägt man in der nächsten Saison schon wieder eine andere Uhr. Doch wo findet man solche Trendteile? Wer sich auf der Plattform Instagram umschaut, wird schnell fündig. Dank einer gelungenen Marketing-Strategie auf dem Sozialen Netzwerk zählt die Uhrenmarke Daniel Wellington seit einigen Jahren zu den Trend-Settern schlechthin. Doch auch andere Marken haben Instagram für sich entdeckt. So kann man seit einigen Monaten auch Modelle von Designern wie Skagen oder Kaptn & Son an den Handgelenken der Instagram-Stars bestaunen. Diese zeichnen sich meist durch große, analoge Ziffernblätter im minimalistischen Stil aus. Besonders beliebt sind kupferfarbene Details und schmale Armbänder im Mesh-Style.

Minimalistische Modelle für Pragmatiker

Wer eher praktisch veranlagt ist, sucht nicht lang nach dem perfekten Design oder hochwertigen Details, sondern gibt sich mit einer Uhr im minimalistischen Design und Digitalanzeige zufrieden. Von Bedeutung ist hier vor allem, dass der Zeitmesser ohne viel Schnickschnack auskommt, die Uhr über wichtige Funktionen wie Zeitangabe, Stoppuhr und Alarm verfügt und das Design neutral gehalten ist, so dass die Uhr zu allen Gelegenheiten und Outfits passt. Dementsprechend sollte die Qualität auch stimmen, damit die Armbanduhr auch ein paar Jährchen überstehen kann. Zum Pragmatiker passen vor allem die digitalen Modelle von Casio in Gold, Silber oder Schwarz.

Bildrechte: Flickr Daniel Wellington Freedom II Andres CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten