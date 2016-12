Bachelor 2017: Alle Bachelor-Kandidatinnen von Z-A

Wer ist beim Bachelor 2017 Kandidatin? Wer sind die hübschen Ladies?

Der Bachelor 2017 hat 22 Kandidatinnen zur Wahl, hübsche Ladys allesamt, keine Frage. Wir stellen alle Bachelor-Kandidatinnen 2017 vor. Los geht der Bachelor 2017 übrigens am 1. Februar 2017. Wir hatten bereits darüber berichtet. Derzeit bekannt sind erst 10 der 22 Bachelor-Kandidatinnen. Die findet Ihr hier auch alle, sortiert von Z-A, mit Foto und jeweils einer kurzen Vorstellung, wer und wie alt die Kandidatinnen sind und was sie machen oder sonst besonders an ihnen ist. Die weiteren 12 Ladys werden wir natürlich hier ergänzen, sobald bekannt gegeben wurde, wer sie sind.

Derzeit bekannt sind die Bachelor-Kandidatinnen 2017 Alesa, Anna, Clea-Lacy, Erika, Fabienne, Inci, Julia F, Julia P, Kattia und Viola. Wir sortieren sie unten in umgekehrt alphabetischer Reihenfolge, damit jede ihre Chance erhält und nicht immer die gleichen Ladys oben an stehen…

Fotos der Kandidatinnen Bachelor 2017, Alter, Herkunft und mehr

Viola – Kandidatin Bachelor 2017

Viola ist 26 Jahre alt, wohnt und lebt in München, ist amtierende Miss München und Friseurmeisterin. Außerdem modelt Viola. Zu ihrem Beziehungsstatus gibt es keine speziellen Angaben.

Kattia – Kandidatin Bachelor 2017

Kattia ist 28 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Kolumbien und lebt und arbeitet jetzt als Dolmetscherin in Kassel. Nach Deutschland kam Kattia der Liebe wegen. Sie war verheiratet und ist inzwischen seit ca. einem Jahr geschieden. Abgesehen vom Temperament hat sie sehr klassische Vorstellungen von der Beziehung…

Julia P. – Kandidatin Bachelor 2017

Julia P ist 21 Jahre alt, amtierende Miss Nürnberg, beruflich Flugbegleiterin und kommt aus Dormitz. Julia sucht den Mann fürs Leben und hast Sport…

Viola F. – Kandidatin Bachelor 2017

Julia F ist 27 Jahre als, kommt aus Regensburg und ist Musical-Darstellerin und Fitness-Trainerin. Julia treibt auch viel Sport, macht Yoga und geht Joggen. Ein Beziehungsstatus ist von Julia nicht angegeben, nur, dass sie ihren Traummann noch nicht gefunden hat. Na, dann ist sie ja hier richtig…

Inci – Kandidatin Bachelor 2017

Inci ist 23 Jahre alt, Deutsch-Türkin und kommt aus Auenwald. Inci ist Sport- und Fitnesskauffrau und Zumba-Instruktorin, arbeitet aber als Verkäuferin (Telekom). Inci hatte erst eine Beziehung, die man mit 4 Monaten Dauer eigentlich auch kaum als solche bezeichnen kann. Sie lebt auch noch zu hause bei ihren Eltern. Ihre Leidenschaften sind Shoppen und Autos. Da gibt es ja viel, worüber man mal nachdenken könnte, damit es mit den Männern klappt… Vielleicht beim Bachelor 2017?

Fabienne – Kandidatin Bachelor 2017

Fabienne ist 25 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Hannover und arbeitet als Kosmetikerin. Fabienne war schon mal im Playboy zu sehen und verdient auch so nebenbei als Unterwäsche-Model etwas dazu. Sie hält sich für recht sexy, möchte aber auch mit inneren Werten überzeugen. Über ihren Beziehungsstatus gibt es leider keine Angaben. Das alte Bachelor-Leiden samt Diskussion ist vorprogrammiert. Schlechte Karten für Fabienne…

Erika – Kandidatin Bachelor 2017

Erika studiert BWL, kommt aus Geislingen und ist 25 Jahre alt. Beruflich möchte Erika gern Karriere machen. Weil sie sehr selbstbewusst ist, trauen sich die Männer auch nicht an sie heran, meint sie, die seit 2 Jahren Single ist. Erika lässt sich aber gern erobern und möchte am liebsten vom Liebsten verwöhnt werden…

Clea-Lacy – Kandidatin Bachelor 2017

Clea-Lacy ist 25 Jahre alt, kommt aus Rastatt und arbeitet dort als Veranstaltungs-Koordinatorin. Clea-Lacy ist Halb-Brasilianerin und seit über einem Jahr Single. Sei gibt an, sehr offen und neugierig zu sein.

Anna – Kandidatin Bachelor 2017

Anna ist 24 Jahre alt, wohnt in Magdeburg, wo sie BWL studiert und ist in Wolfsburg zu hause. Anna ist seit einem Jahr Single, sehr sportlich, geht täglich Joggen oder in Fitnessstudio. Außerdem gibt sie an, sehr ehrgeizig zu sein…

Alesa – Kandidatin Bachelor 2017

Alesa wohnt in München, ist 24 Jahre alt und studiert Public Management in Österreich (Kärnten). Ursprünglich kommt Alesa aus Slowenien. Alesa ist seit 3 Jahren Single und hatte erst eine ernsthafte Beziehung. Sie ist ein Wirbelwind…

