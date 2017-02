Bachelor 2017 am 15.2.2017 – Neue Runde, neues Glück

Beim Bachelor 2017 am 15.2.2017 wird fleißig geflirtet, Sebastian geht auf Tuchfühlung mit weiteren Kandidatinnen: Viola, Kattia und Janika. Viola hatte ja in der letzten Bachelor-Sendung eine weiße Rose bekommen, als Joker-Pfand, den sie nun offenbar schon einlöst. Da wird dann auch schon auf der Couch gekuschelt.

Auch mit Kattia gibt es ein längere „Unter-4-Augen-Gespräch“ und mit Janika tanzt der Bachelor sogar auf einer Bühne, allerdings beim Gruppen-Date. Ein weiteres Gruppen-Date führt Bachelor Sebastian mit einigen Ladies auf’s Wasser. Danach kommt es vermutlich zu dem schon erwähnten abendlichen Ausklang mit Kattia.

Was so genau passiert, wissen wir aber auch nicht, können nur aus den Bildern einiges ablesen oder vermuten. Wer dann vom Bachelor am 15.2.2017 eine Rose erhält und welche Kandidatinnen ausscheiden müssen, ergänzen wir dann nach der Sendung genau hier an dieser Stelle.

Den Bachelor 2017, Sebastian, hatten wir bereits kurz vorgestellt (siehe Artikel Sebastian ist der Bachelor 2017). Und über die 22 Bachelor-Ladies gibt es sogar schon 2 Artikel bei uns. Dort steht auch immer aktuell, wer schon ausgeschieden ist:

Quellenangabe: Alle Infos zu “Der Bachelor” im Special bei RTL.de.

