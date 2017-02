Bachelor 2017 am 22.2.2017: Sebastian tanzt Salsa!

Beim Bachelor am 22.2.2017 tanzt Bachelor Sebastian Salsa, und zwar mit Kandidatin Kattia im Einzel-Date. Auch Janika und Viola bekommen wieder ihre Zeit. So sind wohl Kattia, Janika und Viola derzeit als Favoritinnen von Sebastian einzuschätzen. Auch wenn man nicht recht glauben mag, dass das mit Kattia am Ende wirklich etwas werden könnte. Mit diesem ungestümen Temperament ist es sicher nicht leicht in einer Beziehung…

Doch es lag gewissermaßen auf der Hand. Der Bachelor und seine Mädels sind in Miami, einer der Hochburgen der Salsa. Kattia ist Kolumbianerin und Kolumbien eine weitere Salsa-Hochburg. So geht es also für Sebastian und Kattia nach Little Havana, einem bekannten Stadtteil von Miami, der sehr kubanisch geprägt ist, aber auch darüber hinaus für seine Kultur bekannt ist.

Hier in Little Havana gibt es den Miami-Karneval – der vielleicht bekannteste nach Rio, hier gibt es den Walkway of the Stars – auf dem u.a. Größen der Salsa-Musik gefröhnt wird, oder den Cuban Memorial Boulevard und darüber hinaus viele typische Bars mit Live-Musik, erstklassige Restaurants, Theater und mehr. Little Havana ist sicher eines der weltweit bekanntesten Zentren kubanischer Auswanderer in den USA. Und hier also geht Sebastian mit Kattia beim Bachelor am 22.2.2017 Salsa tanzen. Authentischer geht es kaum! Aber wird das auch Sebastian und Kandidatin Kattia näher zueinander bringen? Es ist schließlich schon die 2. Gelegenheit für Sebastian, Kattia näher zu kommen… Auf alle Fälle fließen Tränen!

Mit Kandidatin Silvana fliegt der Bachelor im Hubschrauber nach Key Biscayne. Silvana die älteste im „Hühner-Stall“ – gemeint ist natürlich die Bachelor-Villa, in der es diesmal auch ein Frühstück von Sebastian und allen Bachelor-Kandidatinnen gibt. Bisher gab es kaum Gelegenheit für Sebastian und Silvana, sich kennen zu lernen. Diesmal unverhofft umso intensiver, denn eigentlich war auch Sabrina mit auf den Ausflug eingeladen. Doch Sabrina sagt wegen Flugangst ab. Kann Silvana diese Chance nutzen?

Schließlich gibt es noch einen Boots-Ausflug mit Inci, Clea-Lacy, Viola, Erika, Tina und Janika. und dann natürlich noch die Nacht der Rosen, wo es für Inci ein böses Erwachen geben könnte, die sich ja nach ihrem ersten Einzel-Date mit Sebastian für eine der Favoritinnen zählte.

