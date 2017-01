Bachelor 2017 Kandidatinnen im Bikini: Wer ist die Schönste am Strand?

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 17.01.2017

Bachelor 2017: Spieglein Spieglein Sonnenstrand – Wer ist die schönste Kandidatin im Bikini-Land? Tja, Bachelor, am Ende bekommt nur eine Kandidatin deine Hand, aber zuvor zeigen sich alle Kandidatinnen in der Sonne und am Strand.

Bikini-Fotos der Bachelor-Kandidatinnen sind eine Tradition im Vorfeld der Dating-Show. Das ist auch beim Bachelor 2017 nicht anders. Wie immer sehen die Kandidatinnen, zwischen denen sich der Bachelor 2017 entscheiden muss, wunderschön aus und wieder ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Bachelor wird eben zuerst für die Zuschauer gemacht, und nicht für die Liebe der zwei Turteltauben, die sich am Ende finden. Zusammen geblieben ist bisher sowieso kein Bachelor-Paar. Das ist bisher nur dem weiblichen Pendant, der Bachelorette gelungen. Davon soll es ja 2017 auch wieder eine neue Staffel geben…

Vorgestellt hatten wir alle Kandidatinnen vom Bachelor 2017 in einem eigenen Artikel: Bachelor 2017: Alle Bachelor-Kandidatinnen von Z-A.

Hier stehen die Fotos der attraktiven Ladys im Fokus. Eine gezielte Reihenfolge der Fotos gibt es nicht. Manche Kandidatinnen haben 2 Fotos bzw. werden wir noch weitere ergänzen. Auch das folgt keinem Muster, da geht es nur um die hübschen Fotos…

Bikini-Fotos der Kandidatinnen Bachelor 2017

Anna, 24 Jahre

Cara, 23 Jahre

Caroline, 28 Jahre

Clea-Lacy, 25 Jahre

Cloe, 22 Jahre

Erika, 25 Jahre

Fabienne, 25 Jahre

Inci – 23 Jahre

Jana, 25 Jahre

Jannika, 28 Jahre

Julia F, 27 Jahre

Julia P, 21 Jahre

Kattia, 28 Jahre

Lisa-Marie, 22 Jahre

Sabrina, 30 Jahre

Silvana, 34 Jahre

Susanna, 27 Jahre

Tina B, 23 Jahre

Tina S, 28 Jahre

Viola, 26 Jahre

Alesa, 24 Jahre

Evelyn, 28 Jahre

Quellenangabe: Alle Infos zu “Der Bachelor” im Special bei RTL.de.

