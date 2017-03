Bachelor am 1.3.2017: Wird heute nun endlich geküsst?

Wird nun beim Bachelor am 1.3.2017 endlich geküsst? Bevor der Bachelor 2017 begann, wurden wir mit heißen Kuss-Szenen angefüttert. Und was ist passiert? Bisher gar nichts! Wenn Kattia sich nicht immer mal an den Bachelor heran schmeißen würde, wie ein Kölsche Mädcher zur Weiberfastnacht, wäre der Bachelor (bisher) gut für’s Nachmittagsprogramm qualifiziert. So ne Art Shopping Queen ohne Einkaufen, nur das die Mädels nicht Guido Maria Kretschmer treffen wollen, sondern eben Sebastian. Die Kreisch-Szenarien haben durchaus Parallelen.

Nun kommen beim Bachelor am 1.3.2017 schon Sebastians Schwester Miriam und sein Onkel Peter nach Miami, um die Ladys zu begutachten und Tipps zu geben, an die sich Sebastian dann doch nicht hält. Zumindest haben die Bachelor in der Vergangenheit entweder nichts erfahren, was sie nicht schon vorher wussten, oder die Tipps in den Wind geschlagen, weil sie von ihrer Libido übermannt wurden.

Neu beim Bachelor 2017 ist: Mit einer Dame der Wahl der lieben Verwandtschaft verbringt Sebastian den folgenden romantischen Abend. Das ist doch die Chance für Sebastian, nun endlich einmal Nägel mit Köpfen zu machen, statt immer nur rum zu eiern… Sollen die Mädels denken, er will sie gar nicht kennen lernen? Oder der Bachelor 2017 könnte sich nicht entscheiden?

Update: Die Wahl fiel auf Sabrina und das Date läuft so romantisch, wie ein alter Socken… Damit sollte Sabrina wohl raus sein.

Dann gibt es beim Bachelor am 1.3.2017 noch ein Foto-Shooting mit Erika, Inci, Janika und Viola. Da soll es kräftig knistern, besonders zwischen Sebastian und einer der 4 Kandidatinnen…

Update: Da geben Viola und Janika richtig Vollgas mit kleinen Küssen und der Bachelor outet sich als Viola-Fan… Schlechte Karten für Janika und die anderen.

Auch Clea-Lacy und Cara bekommen beim Bachelor am 1.3.2017 die Gelegenheit, Sebastian näher kennen zu lernen. Erst fliegen die 3 mit einem kleinen Flugzeug über Miami, dann gibt es das nächste Candle-Light Dinner mit Sebastian, samt Suite, die zum Übernachten einlädt.

Update: Clea-Lacy war die Glückliche… und endlich wurde geküsst, samt Übernachtung…

Damit sind ja fast alle Ladys bedient in dieser Folge. Nur Julia und Kattia gehen leer aus, wobei Kattia schon einige Gelegenheiten hatte, Sebastian näher zu kommen. Julia dagegen steht auf dem Abstellgleis…

Wer dann heute wirklich eine Rose vom Bachelor am 1.3.2017 bekommt und wer ausscheidet, ergänzen wir hier nach der Sendung.

Update: Eine Rose bekommen haben heute Inci, Erika, Viola, Clea-Lacy, Kattia.

Ausgeschieden sind beim Bachelor am 1.3.2017 Cara, Sabrina, Janika, Julia F.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Der Bachelor” im Special bei RTL.de.

