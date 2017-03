Bachelor am 15.3.2017: Ein schöner Rücken kann entzücken

Clea-Lacy, Erika und Viola kämpfen noch um die Gunst vom Bachelor am 15. März 2017, bei den s.g. Dream-Dates. Doch das Aufregendste, was man vorher erfahren bzw. sehen kann, ist der Rückenausschnitt von Violas Kleid in der Nacht der Rosen. Da muss sich Bachelor Sebastian wieder von einer Damen trennen und fühlt sich recht unwohl in seiner Entscheidungssituation. Einer wird Sebastian heute das Herz brechen, nicht das erste und nicht das letzte Mal. Der Bachelor dazu: „Natürlich wusste ich…, worauf ich mich hier einlasse. Dass es dann gegen Ende so schwierig wird, darauf konnte ich mich nicht vorbereiten.“ Dramatik für die Kamera oder echte Entscheidungsnot? Das Blöde ist, man wir es nie erfahren, weil man sie nie sicher sein kann, was wirklich echt ist, was die Protagonisten empfinden und was nur gespielt ist.

Man hat in den vorangegangenen Sendungen vom Bachelor 2017 den Eindruck gewinnen können, dass die Zuneigung von Clea-Lacy echt ist und zuletzt glaubte man auch Erika. Beide vom Typ her (nicht nur äußerlich) aber ganz anders, als Viola! Bei Viola weiß man nicht so recht, ob sie so ein selbstbewusster, fast resoluter, Typ ist – oder ob wir hier Zeugen einer großen Charade sind. Eigentlich gab es von Anfang dieser Bachelor-Staffel an nie einen Zweifel -weder bei ihr noch beim mit ratenden Zuschauer-, dass Viola die ist, die Sebastian „mit nach hause“ nimmt… Genau das sät Zweifel! Nun, wir werden sehen, wer es am Ende wird.

In der Sendung Bachelor am 15.3.2017 laden erst einmal die 3 Ladys Sebastian ein, mit ihnen etwas zu unternehmen. Clea-Lacy geht mit ihm shoppen, mit Erika rollt er Sushi und bei Viola die Kugel über die Bowling-Bahn. Das sind ja mal sensationelle Date-Ideen :-). Da wird es der Bachelor nicht schwer haben, die in seinen Dream-Dates zu toppen: Mit Viola geht es an den Strand von Saint Lucia in der Karibik, mit Erika gibt es ein Kontrastprogramm im Schnee der Rocky Mountains samt Blockhütte und mit Clea-Lacy wird es wieder heiß auf Jamaika.

Wer beim Bachelor am 15.3.2017 weiterkommt und Sebastians Eltern kennenlernen darf und wer ausscheidet, ergänzen wir hier nach der Sendung.

