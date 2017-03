Bachelor am 8.3.2017: Es geht ans Eingemachte

Beim Bachelor am 8.3.2017 sind nur noch 5 Frauen im Rennen – Clea-Lacy, Erika, Kattia, Inci und Viola. Am Ende werden es nur noch 2 Kandidatinnen sein. Beim momentanen Stand der Dinge sollten das Clea-Lacy und Viola sein. Zu Viola hat sich der Bachelor 2017 Sebastian nun schon mehrfach bekannt. Clea-Lacy ist bisher die einzige Kandidatin, mit der Sebastian auch mal über eine Nacht lang allein war. Oder wird Sebastian uns in der Sendung Bachelor am 8.3.2017 überraschen und sich doch anders entscheiden?

Zunächst einmal geht es am 8. März 2017 mit den Kandidatinnen Clea-Lacy, Erika, Kattia, Inci und Viola nach New Orleans. Dort ist die „Reisegruppe“ zum Sightseeing unterwegs und wird ein wenig feiern. Mal wieder sorgt Viola für lange Gesichter bei den anderen Bachelor-Kandidatinnen, weil sie nichts anbrennen lässt. Das stößt bei Clea-Lacy, Erika, Kattia und Inci nicht gerade auf Begeisterung. Bei einem Dinner am Tag darauf verlässt dann auch eine der Damen die Gruppe.

Mit den 4 verbliebenen Damen reist Sebastian nach Deutschland und besucht sie dort in ihrem Zuhause. Wie bei den vergangenen Staffeln der Dating-Show lernt Sebastian auch beim Bachelor 2017 dort die Familien und Freunde kennen – und natürlich gibt es wieder Stunden der Zweisamkeit, die bisher aber noch nie gehalten haben, was man sich davon versprechen konnte. Nur 1-2 Mal in allen Bachelor-Staffeln bisher konnte man ahnen, dass da vielleicht mehr war, als artiges Geturtel. Ob das aber wirklich schon diese Woche passiert, sind wir nicht ganz sicher.

Nachdem Sebastian die Bachelor-Kandidatinnen in ihrem heimischen Umfeld erlebt hat, wird er sich wieder von 2 Damen verabschieden, bevor dann diese beiden der Familie von Sebastian vorgestellt werden und er sich im Finale für eine Damen seines Herzens entscheidet.

Wer beim Bachelor am 8.3.2017 weiterkommt und wer ausscheidet, ergänzen wir dann hier nach der Sendung.

Die ursprünglich 22 Bachelor-Ladies hatten wir in 2 Artikeln ausführlicher vorgestellt, in denen auch steht, wer bereits ausgeschieden ist:

Quellenangabe: Alle Infos zu “Der Bachelor” im Special bei RTL.de.

Alle Artikel bei uns über die RTL-Sendung findet ihr unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette oder spezieller unter Bachelor 2017. Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unserer Kategorie TV-Shows oder allgemeiner unter Unterhaltung.