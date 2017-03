Bade- und Strandmode 2017 von PrimaDonna Swim macht Lust

PromaDonna Swim: Exklusive Sommermode 2017 für Strand, Pool, Urlaub

Bade- und Strandmode 2017 von PrimaDonna Swim – hier Bikini Cocktail Skyfall

Die Bikinis, Badeanzüge und Strandkleider von PrimaDonna Swim 2017 machen viel Lust auf die Sommermode 2017. So kann Frau sich am Strand, am Pool und im Urlaub sehen lassen! Eine Besonderheit von PrimaDonna Swim ist es ja, Strand- und Bademode für Frauen zu machen, die keine Größe 34 haben, sondern oben, unten oder rundum schon mal etwas kräftiger sind. Deshalb gibt es neben Bikinis und Badeanzügen auch viele Strandkleider und Tops, die manch nicht so sehr gemochte Körperpartie geschickt kaschieren – und dennoch kann Frau sich bestens in Szene setzen, auch alle Reize, die dann gesehen werden sollen.

Badeanzug 2017 von PrimaDonna Swim – Model Sherry, Farbe True Red

Dabei ist PrimaDonna Swim in der Bade- und Strandmode für den Sommer 2017 sehr party-orientiert unterwegs: Salsa, Mambo, Samba, Rumba, Cha-Cha, Tango oder Sundance zum Beispiel heißen die Kreationen des Lingerie-Spezialisten Van de Velde, zu dem PrimaDonna Swim gehört. Es gibt ja auch eine Dessous-Linie von PrimaDonna, über die wir in der nächsten Woche berichten – und in der Vergangenheit schon berichtet hatten. Auch die neuen Farben und Muster fügen sich da ein: Skyfall, Mineral, Underwater, Vitamin, Aruba Blue, Terra Nova, White Yacht, Blue Cruise und Candy Crush sind einige Beispiele, die Sie in diesem Artikel auch in aller Ausführlichkeit bewundern können.

Strandkleid 2017 von PrimaDonna Swim – Model Sundance, Farbe White Sand

Tankini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Cha Cha, Farbe Vitamin

Dabei ist es selbstverständlich, dass Van de Velde beste Materialien verwendet und alle Erfahrung bei den Schnitten in die neue Bademode 2017 einfließen lässt. Da verrutscht nichts, da kann man tatsächlich auch baden gehen und der Busen erhält jede Unterstützung die er braucht. Es gibt von jedem Modell auch meist verschiedene Ausführungen, z.B. von den Bikini-Slips, verschiedene Cup- und Träger-Ausführungen, Tankinis und mehr.

So kann der Sommer 2017 kommen und Sie sind bestens gerüstet, um selbstbewusst und topmodisch in die neue Strand- und Bade-Saison zu starten. Viel Spaß dabei!

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Samba, Farbe Mineral

Bikini Oberteil 2017 von PrimaDonna Swim – Model Sherry, Farbe True Red

Bikini Slip 2017 von PrimaDonna Swim – Model Cha Cha, Farbe Vitamin

Zur besseren Übersicht haben wir diesmal die Fotos der aktuelle Kollektion 2017 von PrimaDonna Swim nicht nach Modell, sondern nach Art sortiert – erst die Badeanzüge, dann die Bikinis und schließlich die Strandmode, die darüber hinaus geht – vom Strandkleid bis zum Tankini. Einige der hier gezeigten Modelle gab es auch schon in den Vorjahren, sind dann aber weiterhin oder leicht verändert für die neue Saison im Angebot.

Badeanzüge 2017 von PrimaDonna Swim

Badeanzug 2017 von PrimaDonna Swim – Model Cocktail, Farbe Black

Bikinis 2017 von PrimaDonna Swim

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Ocean Drive, Farbe Terra Nova

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Bossa Nova, Farbe Vitamin

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Capri

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Cha Cha, Farbe Vitamin

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Mambo, Farbe Havana

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Salsa, Farbe White Yacht

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Samba, Farbe Underwater

Bikini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Tango, Farbe Candy Crush

Strandmode 2017 von PrimaDonna Swim – Strandkleider, Tankini und mehr

Strandkleid 2017 von PrimaDonna Swim – Model Bossa Nova, Farbe Vitamin

Strandkleid 2017 von PrimaDonna Swim – Model Mambo

Strandkleid 2017 von PrimaDonna Swim – Model Samba, Farbe Mineral

Strandkleid 2017 von PrimaDonna Swim – Model Submarine

Strandkleid Sundance 2017 von PrimaDonna Swim

Strandmode Rock 2017 von PrimaDonna Swim – Model Cha Cha, Farbe Vitamin

Strandmode Top und Hose 2017 von PrimaDonna Swim – Model Rumba, Farbe Aruba Blue

Tankini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Cocktail, Farbe Skyfall

Tankini 2017 von PrimaDonna Swim – Model Sundance, Farbe Skyfall

