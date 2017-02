Beatrice Egli – Neuer Song „Federleicht“ veröffentlicht

Beatrice Egli kommt mit ihrem neuen Lied „Federleicht“ musikalisch und optisch runderneuert daher. Ein neues Images für die Schlagersängerin? Jedenfalls macht das neue Lied „Federleicht“, das gerade eben am 10. Februar 2017 veröffentlicht wurde mehr Spaß, als so manches in der Vergangenheit. Moderner ist es! Leichter ist es! Wohl auch die Sängerin selbst, die sich mit schicken Kleidern statt eingequetscht in enge Hosen zeigt, wie leider viel oft schon. Dazu ein recht freizügiges, aber ebenso leichtes Video. Abgenommen haben soll Beatrice Egli auch. Das können wir aber nicht beurteilen, weil wir das so genau nicht verfolgt haben. Wird schon stimmen…

Von dem Schlager „Federleicht“ gibt es dann auch gleich 6 weitere Versionen neben dem Original. Ja…ich sag mal…hätte nicht sein müssen… Nun sind sie aber da und auch alle soweit ganz in Ordnung. Das Konzept haben andere schon vor Beatrice Egli – Helene Fischer, Vanessa Mai z.B., vielleicht sogar sie selbst und viele mehr. Ob das dazu beiträgt, dass die Titel häufiger gespielt werden? Ich hab da so meine Zweifel.

Egal. Uns gefällt der Song auch so, obwohl das bei Beatrice-Egli-Songs bisher oft nicht so war. Den Titel „Federleicht“ von Beatrice Egli ist auch gleich in unserer Schlager-Hitparade zu hören. Wenn Sie Beatrice Egli unterstützen wollen, können Sie dort für sie abstimmen!

