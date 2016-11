Bruno Mars: Die neue CD „24K Magic“ ist Dance Magic

Neues Album und Konzert-Tour 2017 von Bruno Mars

Die neue CD „24K Magic“ von Bruno Mars ist ein Hammer! Das ist tatsächlich Magic! Dance Magic! Zumindest ganz nach meinem Geschmack! Vieles von dem, was ich an Michael Jackson, manchaml auch Prince und vor allem den späten Motown- und Funk-Heros besonders mochte, findet ich hier bei Bruno Mars wieder. Ich kann mich gar nicht satt hören!

Satte Dance-Rhythmen, feiner Funky-Bass, aber auch lese Töne. So richtig weiß ich gar nicht, wo ich anfangen und dann wieder aufhören soll zu loben!

Klar, alles schon mal gehört! Und nicht nur einmal, zweimal, dreimal… Aber leider nur selten und oft ist es schon eine Weile her. Es entspricht auch der Intension von Bruno Mars, eben genau solche Songs mit diesem Sound und solchen Arrangements gemacht zu haben. Sagt er jedenfalls, auch wenn er an seine Sturm- und Drang-Zeit in den 1990ern denkt und ich entgegen muss, dass ich 10 Jahre vorher auch schon solche Musik gehört habe.

Aber, das spielt am Ende alle sogar keine Rolle! Mir gefällt die Scheibe von vorn bis hinten und deshalb gibt es von mir auch eine ganz klare Empfehlung!

Das Album „24K Magic“ von Bruno Mars gibt es derzeit als CD für 12,99 €, den mp3-Download für 8,79 €, Vinyl-Schallplatte für 21,99 € oder bei amazon unlimited ist das Album im Pauschalpreis enthalten.

Bruno Mars World Tour Konzerte 2017 Deutschland und Österreich

Bruno Mars gibt 2017 auch Konzerte in Deutschland und Österreich im Rahmen seiner 24K Magic World Tour. Bruno Mars ist im April 2017 in Köln, im Mai 2017 in München, Hamburg, Berlin und im Juni 2017 in Frankfurt und Wien zu Gast. Tickets gibt es direkt bei eventim. Die Ticket-Preise standen noch nicht fest, als dieser Artikel hier veröffentlicht wurde.

Mehr solcher Nachrichten finden Sie in unserem Popmusik Magazin oder allgemein unter unserem Stichwort Unterhaltung mit vielen aktuellen Nachrichten.