Buch „Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt“ von Emily Bold

In einem Buch kann es auch ohne Weihnachten weihnachtlich sein, so im neuen Buch von Emily Bold „Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt“. Ein moderner Liebesroman, wie er im sprichwörtlichen Buche steht. Eine Geschichte mit 2 parallel erzählten, aber zeitlich weit auseinander liegenden Handlungssträngen, die sich -logisch- irgendwann treffen. Das ahnt man freilich früh bzw. wird es ja gar nicht verschwiegen. Bis zum Ende muss aber mindestens die sozusagen „Vorgeschichte“ von Kendra und Archer doch etliche Verstrickungen nehmen. Und gerade diese macht das Buch eben recht weihnachtlich. Dagegen ist der Plott von Amy und Scandrik vergleichsweise einfach gestrickt, was aber nie stört.

Emily Bold kommt aus Bayern und wohnt auch da. Das Buch „Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt“, könnte aber ein amerikanisches sein. In der Anlage der Story, im Ort des Geschehens und auch in der Art, zu schreiben, ist „Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt“ sehr international und irgendwie auch universell. Man liest es aber gern und will wissen, wie es weiter geht. Das allerdings geht vor allem auf die letztlich unerfüllte Liebe von Kendra und Archer zurück. Das Amy und Scandrick am Ende doch zueinander finden, ist so klar, wie Kloßbrühe. Es ist nur die Frage, welche Umwege die beiden nehmen werden.

Für die kommenden, vorweihnachtlichen Tage aber ist das Buch geradezu perfekt geeignet. Und wer es verschenkt oder geschenkt bekommt, sei versichert, dass man es jederzeit lesen kann und es dazu das Weihnachtsfest nicht braucht. Das ist auch der große Vorteil des Buches gegenüber anderen, eher typischen Weihnachtsbüchern. Ist die Weihnachtszeit vorbei, mag man die nicht mehr lesen. Die Stimmung wird eine andere…

Das ist bei diesem Buch von Emily Bold deshalb unerheblich, weil es kein Weihnachsbuch ist, aber wunderbar in diese Zeit passt. Man kann es aber auch am Strand lesen… Deshalb ist es also auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk für eine Freundin, zum Wichteln geeignet oder für die Liebste vielleicht zum Nikolaus? 9,99 € für das Taschenbuch sind nicht nur angemessen, sondern sicher auch erschwinglich.

Das Hörbuch von „Wenn Liebe nach Pralinen schmeckt“, gelesen von Swantje Wascher, können wir auch guten Gewissens empfehlen!

