Christin Stark veröffentlicht Video zum Titel „Roter Regen“

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 27.09.2016

Christin Stark geht mit einem neuen Schlager in den Herbst. „Roter Regen“ heißt der Titel, zu dem jetzt ein Video veröffentlicht wurde. Das Lied stammt vom aktuellen Christin-Stark-Album „Hier“ und war schon kurz nach der Veröffentlichung des Albums als Single ausgekoppelt worden. Erst jetzt aber soll es offenbar den Verkauf des Albums und die Präsenz von Christin Stark weiter befördern. Sonst hätte sie dazu sicher kein Video gemacht.

Das neue Video „Roter Regen“ ist sehr reduziert und auf Christin Stark fokussiert gestaltet worden. Deshalb kann man dazu nicht viel sagen bzw. schreiben. Aber: Der Titel ist nun so auch fit für unsere Hitparade und wir nehmen in deshalb in unsere Schlager-Charts auf. Sie können dort für Christin Stark abstimmen, wenn Sie sie unterstützen wollen.

Die Rezension zum Album finden Sie hier in diesem Artikel: Christin Stark neue CD „Hier“ – (m)eine Meinung dazu.

