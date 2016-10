Club Caliente München: Neue alte Salsa Party ab 12.10.2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 11.10.2016

Club Caliente war eine beliebte Salsa-Party in München. Ab 12. Oktober 2016 gibt es die Salsa-Party Club Caliente wieder in München. Am 12.10.2016 steigt die große Eröffnungs-Party ab 21.00 Uhr. Der Eintritt kostet 6 €. Davor gibt es ab 19.30 Uhr schon einen Bachata-Kurs.

Ab sofort ist dann jeden Mittwoch wieder Club Caliente ab 21.00 Uhr im Mint Club München in der Leopoldstr. 25 (siehe auch Kartenlink unten). Die Eröffnungsparty ist natürlich auch dort.

Gespielt werden Salsa und Bachata. Dazu ist Live-Percussion angekündigt und Video-Animationen soll es geben. Auf dem Programm zur Eröffnung am 12. Oktober 2016 stehen

Salsa Live David Lenis aus Cali, Kolumbien

Live Percussion mit Felix Hernandez aus Kuba

Tanz Animation mit Laura Del Veccio

Best of Salsa und Bachata mit DJ Beto und

Bachata Moderna mit Laura Del Vecchio – SaZu Dance

