Dance Dance Dance 16.9.2016: Aneta hot! Original-Videos zur Show

Bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 dürfen die Mädels heute heiß tanzen. Den Männern bleiben nur die Brokrumen. Hier die Original-Videos: Christian Aquilera hot und „Dirrty“ für Aneta Sablik, Nicole Scherzinger auf indisch mit „Jai Ho!” für Daniela Katzenberger und Beyonce reduziert mit “Single Ladies” für Sabia Boulahrouz. Bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 haben die Damen jede Gelegenheit, zu glänzen.

Doch: Nein, Nein! Die Herren können am 16. September 2016 bei Dance Dance Dance auch zeigen, was sie können und müssen nicht darben. Philipp Boy wird bestimmt wieder Punkte abräumen, als ob es kein Morgen gäbe: Erst tanzt er als Kevin Bacon aus “Footloose” und dann noch einmal im Duo Philipp Boy – Bene Mayr als Take That mit „Could It Be Magic”. Lucas Cordalis darf sich als Will Smith mit „Miami“ beweisen und Mario Kotaksa wird bei “Step By Step” von New Kids On The Block erneut alles aus sich heraus holen.

Andere haben nicht so viel zu tun – Glück oder auch nicht, wie man es sehen mag: Leonard Freier darf sich bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 als Justin Timberlake bei „My Love” im Duett-Tanz mit Sabia Boulahrouz die Beine in den Bauch stehen. Doch Achtung! Der 2. Teil des Songs hat es tänzerisch in sich…

Nicht schon wieder gebraucht hätte ich Michael Jackson von Menderes Bagci, der gemeinsam mit Aneta Sablik „Scream“ von Michael und seiner Schwester Janet tanzt.

Heute von uns mal ein anderes Procedere: Für die Original-Videos aller Tänze, die die Dance Dance Dance – Kandidaten am 16. September 2016 tanzen, gibt es diesen Artikel hier. Eine Zusammenfassung der Songs, der Punkte, die in der Sendung von der Dance Dance Dance – Jury vergeben werden und wer ausscheidet, gibt es dann einen separaten Artikel. Und wie gewohnt am Samstagmorgen eine Einschätzung von uns zur Sendung selbst und wie uns das Tanzen der Kandidaten gefallen hat. Hier legen wir dann auch die Links dahin.

Videos der Solo-Tänze bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Christina Aguilera im Video “Dirrty” – Solo-Tanz von Aneta Sablik bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Beyoncé im Video “Single Ladies” – Solo-Tanz von Sabia Boulahrouz bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

New Kids On The Block im Video “Step By Step” – Solo-Tanz von Mario Kotaska bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Solo-Tanz Philipp Boy bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 als Kevin Bacon in “Footloose”. Hier die Original-Film-Schluss-Szene aus dem Film von 1984. Den Song singt Kenny Loggins.

Solo-Tanz von Lucas Cordalis bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 nach „Miami“ von Will Smith. Hier ein Live-Auftritt mit Szenen aus dem Video. Wer das Original-Video sehen mag, muss hier klicken (das Einbinden war nicht möglich):

Videos der Duett-Tänze bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Nicole Scherzinger im Video „Jai Ho!” von A.R. Rahman & The Pussycat Dolls. Duo-Tanz von Daniela Katzenberger – Lucas Cordalis bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Take That im Video „Could It Be Magic” – Duett-Tanz von Philipp Boy – Bene Mayr bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Ray Charles und die Blues Brothers im Video „Shake A Tail Feather” – Duo-Tanz von Mario Kotaska – Alexander Kumptner bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Justin Timberlake im Video „My Love” – Duett-Tanz von Sabia Boulahrouz und Leonard Freier bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

Michael & Janet Jackson im Video „Scream” – Duett-Tanz von Menderes Bagci – Aneta Sablik bei Dance Dance Dance am 16.9.2016

