Dance Dance Dance 9.9.2016 Familie Schweiger ausgeschieden

Ausgeschieden bei Dance Dance Dance am 9.9.2016 sind Dana Schweiger und Luna Schweiger. An der Spitze lagen wieder Philipp Boy – Bene Mayr. Die haben damit eine gewisse Favoriten Rolle für Dance Dance Dance 2016 bestätigt. Sabia Boulahrouz – Leonard Freier konnten sich Dank vollem Frei-Körper-Einsatz von Leonard Freier vor dem Ausscheiden retten. Da gab es im Latino-Solo doch ein paar zu viele Punkte. Die hatten Dana und Luna Schweiger aber zuvor im Duett wohl wollend auch schon erhalten. So kann man von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen.

Mario Kotaska – Alexander Kumptner haben bei Dance Dance Dance am 9.9.2016 bewiesen, dass man mit ihnen rechnen sollte. Aneta Sablik – Menderes Bagci waren als Paar diesmal etwas blass und Daniela Katzenberger – Lucas Cordalis hatten das Glück der Tüchtigen.

Betrachtet man die Punkte-Vergabe der Dance Dance Dance – Jury am 9.9.2016 im Einzelnen, bleibt doch viel „Politik“ übrig- unabhängig, wie man konkret dazu steht: 25,5 – 25 -25 -25 – 24 – 22,5 wurden vergeben. Könnten Sie eine Zuordnung vornehmen? Vorn steht Menderes Bagci, dem man das gönnt, hinten Luna Schweiger und Alexander Kumptner – eine Reihenfolge, die man in dieser Dreier-Konstellation unterschreiben kann. Auch die Relation der Punkte 25,5 – 24 – 22,5 spiegelt die Leistungen wieder.

Bei den jeweils 25 Punkten für Bene Meyr, Daniela Katzenberger und Leonard Freyer wird’s schon komplizierter. Benedikt Mayr sticht als Elvis hier heraus und kann -wie geschehen- in etwa mit Menderes gleichgesetzt werden. Was Daniela und Leonard besser gemacht haben, als Alexander Kumptner oder Luna Schweiger, weiß ich nicht so recht.

Gerade der Tanz von Leonard Freier lebte doch sehr von der Show der Inszenierung, weniger von seiner Tanz-Leistung. Streicht man die grandios mittanzenden Profi-Tänzerinnen und die Regen-Szene am Ende mit freiem Oberkörper und Gegenlicht, bleibt nicht viel mehr Tanz übrig, als ein beeindruckender Hüftschwung ganz am Anfang. Daniela Katzenberger hat sich sichtbar viel Mühe gegeben, was anzuerkennen ist. Die langen Fransen am Shirt vorn haben die anerkennenswert expressiven Bewegungen optisch noch unterstützt. Aber besser als Alexander und Luna war sie meiner Meinung nach nicht.

Sehr gut hat mir gefallen, dass herausgearbeitet wurde, wie viel Arbeit hinter den Präsentationen von Elvis Presley, Michael Jackson und Britney Spears steht bzw. stand. Man hätte glauben wollen, den Menderes weckst Du aus dem Schlaf und er tanzt die „Bad“-Choreografie fehlerfrei nach. Pustekuchen! Oder Elvis Presley. Hast Du den Hüftschwung einmal raus, kannst Du jeden Auftritt von Elvis beliebig rekapitulieren? Irrtum! Und Britney Spears‘ tänzerische Leistungen gehen im Tohuwabohu um das Privatleben der Sängerin oft unter. Dabei trainiert die auch bis zum Umfallen, um ihre Auftritte und Videos so inszenieren zu können, wie sie es tut. Wenn auch mit Differenzierungen, haben das aber Menderes Bagci, Benedikt Mayr und Luna Schweiger gut gelöst.

Den Vogel abgeschossen bei Dance Dance Dance am 9.9.2016 hat für mich Mario Kotaska in seinem Duett mit Alexander Kumptner bei „Party Rock Anthem” von LMFAO. So entfesselt, wie Mario Kotaska getanzt hat, war das fast ein Solo und Alexander Kumptner eher ein „Bei-Tänzer“ – der sich aber kaum Fehler erlaubt hat und deshalb wirkte das insgesamt dennoch harmonisch und hat nicht gestört. Aber Mario war der King auf der Bühne und das Zuschauen eine Wonne!

Als Team waren da Philipp Boy – Bene Mayr bei „U Can’t Touch This” von MC Hammer tatsächlich besser, weil beide Partner nahezu gleich stark. Auf meinem Notiz-Zettel war beim Zuschauen nur Zeit für ein Wort: Geil!

Das waren die beiden Top-Tänze des Abends bei Dance Dance Dance am 9.9.2016, für die allein sich das Zuschauen gelohnt hat! Der Wertungen und der Unterschied 28 zu 27 Punkten geht vom Abstand, wie von der absoluten Höhe vollkommen in Ordnung. So sehr viel besser werden das Laien kaum tanzen können.

Die beiden Duett-Tänze von Daniela Katzenberger – Lucas Cordalis sowie Aneta Sablik – Menderes Bagci sind da etwas untergegangen. Lucas hat mir ganz gut gefallen. Auch Daniela hat das sehr engagiert vorgetragen, aber nicht ganz so selbstverständlich wie ihr Gatte. Um den Patzer muss man keine Worte verlieren. Sowas kann passieren… Aneta war erwartet gut, wenn das auch manchmal ein bisschen komisch aussah und Menderes war irgenwie keine rechte Bereicherung für Aneta in diesem Tanz.

Der Dirty Dancing – Vortrag von Sabia Boulahrouz und Leonard Freier war für mich die größte Enttäuschung des Abends – einfach farblos, sehr angestrengt wirkend und wie später beim Ricky-Martin-Double mehr Herumstehen als Bewegungen. Dabei hat diese Choreo so viel, mit dem man hätte spielen können! Leonard hat beim Tanzen (in beiden Tänzen) eine Körperspannung wie ein Getreidesack. Außer beim Posen. Das kann er gut. So hat aber auch Sabia keine Chance. Und so gut, sich selbst in Szene zu setzen, ist sie noch nicht. Schade, wirklich schade!

Das Ausscheiden von Dana Schweiger war gerecht und wohl eher eine Erlösung für sie. So richtig wohl gefühlt hat sie sich in der Show nicht. Im Duett mit ihrer Tochter war sie auch bei Dance Dance Dance am 9.9.2016 sichtbar völlig überfordert. Am Anfang ging das noch ganz gut, aber dann ließ vielleicht die Kondition nach? Jedenfalls war sie bald nicht mehr im Tanz und ich nehme an, die Kameraführung war eher vorteilhaft, als man sie nur noch gelegentlich eingeblendet hat.

Etwas schade ist es um Luna Schweiger. Da hätte mich doch interessiert, wie sie sich weiter entwickelt. Denn, das sah durchaus hoffnungsvoll aus…

