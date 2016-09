Dance Dance Dance am 23.9.2016: Punkte, Tänze, Überraschung

Auch bei Dance Dance Dance bleiben wir von Verletzungen nicht verschont. Hier die Tänze und Punkte bei Dance Dance Dance am 23.9.2016. Verletzt sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, für die nun Leonard Freier und Sabia Boulahrouz wieder einspringen, die letzte Woche ausgeschieden waren.

Den ersten Hingucker des Abends liefert aber ohnehin die Dance Dance Dance Jury am 23. 9.2016. Sophia Thomalla im Lack-Kleid setzt ihren bisher schon recht freizügigen Outfits noch ein Krönchen auf…

Was dann passiert, wenn Leonard Freier und Sabia Boulahrouz wieder ausscheiden oder ein anderes Paar, wird erst heute Abend in der Sendung verkündet. Vielleicht kommen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wieder? Könnte sein und wäre nur doof, wenn am 23.9.2016 ein anderes Team ausscheiden würde, denn dann gäbe es eine Art Wettbewerbsverzerrung. Update: Daniela hat einen Kreuzbandriss, kann also gar nicht weiter tanzen und ist komplett raus…

Für die Ergebnisse ganz vorn sollte das Hin und Her keinen Einfluss haben. Noch sitzen Philipp Boy – Bene Mayr fest im Favoriten-Sessel… Das Abschneiden von Aneta Sablik – Menderes Bagci wird entscheidend von dessen Leistung bestimmt und Mario Kotaska – Alexander Kumptner werden hoffentlich nicht das Opfer des ganzen Theaters. Es wäre sicher auch eine schöne Show von Dance Dance Dance am 23.9.2016 geworden, wenn niemand nachgerückt und niemand ausgeschieden wäre. Weil die Show ohnehin nicht live ausgestrahlt wird, hätte RTL jede Gelegenheit gehabt, das Programm an die fehlende Tanz-Zeit anzupassen… Naja, nützt ja nichts. Hoffen wir, dass Leonard Freier und Sabia Boulahrouz die Chance nutzen und sich besser präsentieren, als zuletzt. Positiv ist immerhin schon, dass sich Leonard nicht wieder auspellt.

Besonders komisch diesmal im Vorhinein ist die Vorstellung von Mario Kotaksi im Tutu als Taylor Swift (leider tritt er wohl ohne auf). Das wäre doch eigentlich ein schöner Song für Aneta gewesen? Aber vom Bewegungs-Modell passt der Song ganz gut zu Mario Kotaska bzw. dem, was er bisher gezeigt hat…

Punkte der Jury bei Dance Dance Dance am 23.9.2016

Philipp Boy und Bene Mayr – Solo Bene 26,5 + Duett 27,5 = 54 Punkte Sabia Boulahrouz und Leonard Freier – Duett 23 + Solo 22,5 = 45,5 Punkte Mario Kotaska und Alexander Kumptner – Solo Mario 27,5 + Duett 17,5 = 45 Punkte Aneta Sablik und Menderes Bagci – Duett 23, Solo Menderes 21 = 44 Punkte – Ausgeschieden

Update: Wie wir die Show fanden steht unter Dance Dance Dance 23.9.2016: Enttäuschung! Ausgeschieden Aneta und Menderes

Update Zuschauer und Einschaltquoten: Es waren am 23.9.2016 2.830.000 Zuschauer insgesamt, was einem Marktanteil von 10% entspricht. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern war der Marktanteil 12,4%.

Tänze und Songs bei Dance Dance Dance am 23.9.2016

Solo-Tänze bei Dance Dance Dance am 23.9.2016

Bene Mayr tanzt nach “Sorry” von Justin Bieber

Mario Kotaska tanzt allein nach "Shake it off" von Taylor Swift

Menderes Bagci tanzt nach „Tearin' up my heart" von N'Sync

Sabia Boulahrouz tanzt nach dem Hit "Womanizer" von Britney Spears

Team-Tänze bei Dance Dance Dance am 23.9.2016

Philipp Boy und Bene Mayr tanzen zusammen nach dem Song „Greased Lightning” von John Travolta aus Grease

Mario Kotaska und Alexander Kumptner tanzen nach „Wake me up before you go-go" von Wham!

Aneta Sablik und Menderes Bagci tanzen nach „I'm so excited" von The Pointer Sisters

Sabia Boulahrouz und Leonard Freier tanzen zusammen nach dem Song „Thinking out loud" von Ed Sheeran

