Dance Dance Dance: Bachelor ausgeschieden am 16.9.2016

Beinahe wären bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 die Falschen ausgeschieden, statt Sabia Boulahrouz und Leonard Freier. Falsch natürlich im Sinn der tänzerischen Leistungen. Nach dem Gesamt-Jury-Urteil konnten sich Mario Kotaska und Alexander Kumptner bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 nur mit 0,5 Punkten vor Sabia und Leonard retten. Andererseits lagen Daniela Katzenberger – Lucas Cordalis ganze 3 Punkte vor Mario und Alexander. Das spiegelt in meinen Augen die tatsächlichen Leistungen der Paare bei Dance Dance Dance am 19. September 2016 nicht wieder.

Wie schon immer wieder mal bei Let’s dance ist es aber gar nicht die einzelne abgegebene Wertung der Jury-Mitglieder von Dance Dance Dance, die bei näherer Betrachtung Unmut erregen würde, vielmehr ist es das Ergebnis aller Tänzer bzw. Paare in der Gesamtschau. Weil letztlich von den 5 Paaren aber tatsächlich das ausgeschieden ist, das am wenigsten überzeugen konnten, ist ein „Wenn, hätte und aber“ wenig sinnvoll. Die Methode der Bewertung bei solchen Tanz-Shows und die Relation der Aneinanderreihung führt manchmal eben zu eigenartigen Gesamtergebnissen. Mehr dazu im Artikel Dance Dance Dance: Cale Kalay, DJ Bobo – sympathische Jury und dort das Update 2.

Mit Sabia Boulahrouz und Leonard Freier sind bei Dance Dance Dance am 16.9.2016 also nicht die Falschen ausgeschieden – über gerecht oder ungerecht müssen wir hier gar nicht urteilen. Ich hätte mich nur geärgert, wenn es Mario Kotaska und Alexander Kumptner getroffen hätte.

Bei Mario Kotaska und Alexander Kumptner sind in der Show am 16.9.2016 zwar wieder Schwächen deutlicher geworden, die schon in der ersten Show offenbar wurden: Haltung, Streckungen, Körperspannung, auch kleine Schwächen im Ablauf der Choreografie. Das sehen die beiden Köche aber sehr „sportlich“ und sympathisch und ich möchte mich dieser Meinung gern anschließen. Eine Tanz-Show ist für Mario und Alex so „betriebsfremd“, dass jeder ordentliche Tanz ein Erfolg ist und Respekt abnötigt. Dafür machen das beide wirklich gut! Die Freude beim Tanzen ist sichtbar und überträgt sich auf das Publikum. Deshalb macht das Zuschauen Freude! Mir zumindest.

Bei Sabia Boulahrouz und Leonard Freier war es eher das Gegenteil. Die Zwei haben zwar auch nicht mehr Erfahrungen mit dem Tanzen und deshalb genauso den Respekt verdient, aber es sah doch oft recht bemüht aus, geprägt von der Mühe, alles richtig und nichts falsch zu machen. Dazu die körperliche Attitüde von Leonard, die gestern völlig unangebracht war. Eine Weste hatte Justin Timberlake im Video „My Love” auch an, aber mit einem Hemd mit Ärmeln dran. Schade! Falls ihm das von außen eingeflüstert wurde, hätte er sich wehren sollen…

Sabia Boulahrouz hatte im Solo als Beyonce eine sehr undankbare Choreografie im Vergleich zu anderen. Das hat die Jury aber auch anerkannt. Während bei anderen die Bühne voller Tänzer war und der halbe Saal mitgetanzt hat, musste Sabia Boulahrouz die Bühne sehr reduziert und fast allein rocken. Da rückt natürlich jede Bewegung und jeder Gesichtsausdruck noch einmal mehr in den Fokus. Wenn Du dann kein Profi-Tänzer bist, ist das schon schwierig…

Im Gegenteil dazu hatte Aneta Sablik die Kraft und „Attitude“ der ganzen Tanzgruppe hinter sich. Beide Tänze, sowohl „Dirrty“ als auch „Scream“ fand ich aber richtig gut getanzt. Bei „Scream“ hat sie mir sogar noch besser gefallen, da war sie tänzerisch noch präsenter, als im Solo. Dort hat ihre natürliche Schamhaftigkeit noch manches verhindert, was zu einem so schon sehr guten Tanz noch möglich gewesen wäre. Aber, das ist eher sympathisch und überhaupt kein Grund zur Kritik.

Bei „Scream“ hat Menderes Bagci ein besseres Ergebnis verhindert. Der stößt bei jedem Tanz an seine Grenzen. Das gönnt man ihm aber im positiven Sinn, also, dass er endlich Gelegenheit hat, so professionell zu arbeiten und dabei seine Erfahrungen zu machen. Wenn’s dann nicht so gut gelingt, kann man ihm das kaum verübeln. Aber im Vergleich zu Aneta Sablik, sind das wohl gleich mehrere Klassen Unterschied. Das sieht er ja zum Glück auch selbst so.

Aneta ist der Hammer, ist zur Zeit die Beste von allen Kandidaten von Dance Dance Dance und kann mit Philipp Boy mindestens mithalten!

Philipp Boy bleibt aber Kandidat Nr. 1 auf einen Sieg bei Dance Dance Dance 2016. Sein Solo gestern war grandios. In den tänzerischen Feinheiten hatte Aneta gestern zwar die Nase vorn, aber im Gesamteindruck kann man da kaum Unterschiede ausmachen. Auch hat Philipp Boy gestern seinen Tanz-Partner Bene Mayr im Duett „abgekocht“. In den ersten Shows hatte ich ja Bene Mayr ein Stück voraus gesehen. Gestern hat sich das umgekehrt. Mal sehen, wie das nächste Woche ist.

Bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis hat mir erwartungsgemäß Lucas Cordalis gut gefallen. Der Lucas ist eben ein Showman! Ja, da klappt nicht alles, da vergisst er mal was, hoppelt hinterher oder vorneweg. Das lächelt er aber weg und ist bald wieder voll dabei! Ich denke, er sollte auch nach Dance Dance Dance unbedingt weiter tanzen. Da ist noch viel Potential! Irgendwann einmal auch für Let’s dance? Darüber würde ich mich freuen. Daniela Katzenberger hängt sich auch rein, das sieht man und das erkennt man an. Aber sie verschiebt ihre Grenzen immer nur ein kleines Stück, so wie es eben geht, während Lucas Cordalis seinen Horizont noch gar nicht sieht. Als Duett sind die beiden harmonischer als Aneta Sablik und Menderes Bagci.

Soweit für den Moment…

Die Punkte von Dance Dance Dance am 16.9.2016 und weitere Fotos aus der Show finden Sie im Artikel Dance Dance Dance am 16. September 2016: Punkte und Tänze. die Original-Videos und auch schon erste Fotos aus der Show im Artikel Dance Dance Dance 16.9.2016: Aneta hot! Original-Videos zur Show.

Alle Artikel zu dieser TV-Show finden Sie in unserem Stichwort Dance Dance Dance oder in unserer Kategorie Tanzen im Fernsehen.

Mehr solche Artikel stehen in unserer Kategorie TV-Shows oder allgemeiner unter Unterhaltung.