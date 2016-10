Dance Dance Dance Finale: Prinz Philipp und Prinzessin Aneta

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 8.10.2016

Das gute Dance Dance Dance Finale hätte besser sein können! Prinz Philipp und Prinzessin Aneta… – nein, die Krönung ist nicht gelungen. Dafür können Philipp und Aneta nichts. Die Dramaturgie der Tänze hat nicht gestimmt, nicht im einzelnen und im Rückblick auf die gesamte Staffel Dance Dance Dance 2016.

Einzig finalwürdig von den ausgewählten Tänzen her war „Thriller“, getanzt von Bene Mayr. Und selbst dieses Video aller Videos hätte als Krönung der Staffel besser Philipp Boy getanzt. Bene Mayr hat das zwar ganz ordentlich gemacht, aber nicht so gut, wie sein Partner Philipp es hätte tanzen können. Und im Finale hätten Dance Dance Dance, aber auch Bene und Philipp die beste Performance verdient gehabt. Der Tanz wäre besser gewesen und Bene hätte auch besser ausgesehen. 2 x 10 und 1 x 9 Punkte von der Jury dafür waren nämlich eher schmeichelhaft, als leistungsgerecht.

Auch bei Aneta Sablik war der Höhepunkt nicht der Schluss. Am Tanz nach Lady Gaga gab es kaum etwas auszusetzen und er hat noch einmal gezeigt, wie gut Aneta ist – vielleicht war’s sogar der beste Tanz des Abends. Aber Aneta hätte einen stimmungsvolleren, mitreißenderen Tanz als und im Finale verdient und auch bessere Fotos bzw. Bilder. Für einen krönenden Abschluss waren das Gaga-orientierte Kostüm einfach nicht glamourös genug.

Für Menderes Bagci war es fast egal. Bei allen Verbesserungen, die er im Verlaufe der Show erfahren hat, ist Menderes nun mal kein Tanz-Gott und wird es auch nicht mehr. Die Vorlage von Lou Bega (Mambo Nr. 5) gibt kaum Tanzbares für den Protagonisten her. Das Video lebt von den Tänzerinnen und Nahaufnahmen des Gesichts von Lou Bega. Und die Chance, einen Mambo-King aus Menderes zu machen, hat die Choreografie verpasst – davon abgesehen, dass man bezweifeln darf, dass Menderes der überhaupt gelungen wäre. Dafür ist er einfach zu steif und seine Fähigkeiten immer wieder seine eigenen und nicht konstanten Tempi zu tanzen, sind immer noch recht ausgeprägt.

Das wurde auch bei den beiden Duetten von Aneta und Menderes deutlich. Beim Jury-Tanz sogar überdeutlich. Vielleicht war das neue Duett nach „Naughty Girl” von Beyoncé sein bester Tanz. Beim Jury-Tanz nach „Everybody” von den Backstreet Boys konnte man aber (wieder) kaum hinsehen. Hier hat Menderes zumindest mir den Spaß an diesem Tanz vollkommen verdorben. Es war noch nicht einmal möglich, sich nur auf Aneta zu konzentrieren, weil nebenan ständig einer zu früh oder zu spät durchs Bild hoppelte.

Anetas „Naughty Girl” war gut getanzt, man konnte im Schatten-Teil im Grunde nicht unterschieden, wer Kandidat und wer Profi-Tänzer war. Aber der Song! Der Song selbst war und ist nun nicht gerade ein Kracher und das Video auch nicht. Was soll da also stimmungsmäßig raus kommen?

Und hätte das Finale von Dance Dance Dance nicht stimmungsvolle Songs verdient gehabt? Oder sogar gebraucht?

So kann ich das fortsetzen. Warum müssen Philipp Boy – Bene Mayr im Finale „Wild Wild West” von Will Smith tanzen, wo es doch z.B. ein wunderbares „Greased Lightning” gab (in der 4. Show). Auch hier haben Song und Video nicht viel finalwürdiges, außer dem Part von Dru-Hill-Sänger Mark „Sisqo“ Andrews (der ist es, glaube ich im Video). Und der spielt dort auch nur eine Nebenrolle.

Neben Anetas Solo war das Solo von Philipp Boy noch herausragend aus allen Performances. Philipp verschmolz quasi mit der Tanz-Gruppe. Great! Aber es gibt wahrlich bekanntere Songs von Justin Timberlake und sicher auch bessere (Tanz-) Videos.

Doch jetzt kann ich mich immer wieder nur wiederholen.

Das Finale von Dance Dance Dance hätte Hits gebraucht und verdient gehabt! So war das Finale was für Tanz-Fans wie mich, die sich eine solche Sendung auch dann anschauen, wenn sie Dich nicht aus dem Sessel reißt.

Am verdienten Sieg von Philipp Boy und Bene Mayr gab es nie einen Zweifel! Daran konnte auch die künstlich aufgebaute „Spannung“ von RTL – samt Joker-Punkte-Verdopplung- nichts ändern. Was hätte RTL eigentlich gemacht, wenn dieser vollkommen unnötige Schachzug dazu geführt hätte, dass Aneta und Menderes gewinnen? Hätte der Sender damit gelebt, dass die Zweitbesten gewinnen oder hätte man diesen Teil dann noch einmal gedreht? Was für ein Unsinn!

Dance Dance Dance 2016 insgesamt war besser, als ich vorher gedacht hatte! Die Grafik war fulminant, die tänzerischen Leistungen insgesamt sehr anerkennens- und sehenswert. Aber am „Buch“, an der Programmgestaltung, muss man unbedingt arbeiten, sollte es dann im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben…

