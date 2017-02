Dancing Stars 2017: Die Profi-Tänzer und was sie besonders macht

Die Tanz-Profis der Dancing Stars sind die Hidden Champions der Tanz-Show

Was wären die Dancing Stars 2017 ohne die Profi-Tänzer? Die Tanz-Profis gehören zur Basis für eine gute Tanz-Show, verfeinern sie aber auch. Bei den Dancing Stars 2017 sind die Profi-Tänzer Alexandra Scheriau, Conny Kreuter, Danilo Campisi, Dimitar Stefanin, Florian Gschaider, Lenka Pohoralek, Maria Santner, Roswitha Wieland, Thomas Kraml und Willi Gabalier. Die meisten dieser Tänzer kennen wir schon gut aus den vergangenen Staffeln der Dancing Stars, einige haben wir dort schon kennengelernt und nur an einer Position ist die Riege der Profis neu besetzt.

Am längsten bei den Dancing Stars dabei ist Rosi Wieland, die 2017 schon ihre 6. Staffel Dancing Stars tanzt, gefolgt von Florian Gschaider, Lenka Pohoralek, Maria Santner und Thomas Kraml – die alle ihre 5. Staffel tanzen. Willi Gabalier tanzte bisher 3 Staffeln Dancing Stars. Alexandra Scheriau, Conny Kreuter, Danilo Campisi waren bisher jeweils einmal dabei und ganz neu bei den Dancing Stars 2017 ist Dimitar Stefanin. Ein herzliches Willkommen an ihn und an die erfahrenen Tänzern: Schön, dass Ihr wieder dabei seid!

Treue Salsango-Leser wissen, dass unser Herz bei den Dancing Stars vor allem den Profi-Tänzern gehört. Warum? Einerseits natürlich wegen unserer Zuneigung zum Tanzen und zum Tanzsport, vor allem aber, weil die Tanz-Profis für die Tanz-Show wie die Köche für ein gutes Essen sind. Da wären sicher auch noch andere zu nennen, aber hier geht es ja um die Profi-Tänzer bei den Dancing Stars 2017. Was nützt das beste Rezept, was die besten Zutaten und das schönste Lokal, wenn letztlich die Zubereitung und der Garpunkt nicht stimmt? So in etwa ist es hier auch. Selbst wenn die Promis das Salz in der Suppe sind und ihnen die meiste Aufmerksamkeit gehört, selbst wenn im Hintergrund viele ideenreiche Köpfe und geschickte Hände am Werk sind – die Tanz-Profis sind für mich die und meine „Hidden Champions“!

Alle Tanz-Profis bei den Dancing Stars können natürlich viel besser tanzen als die meisten von uns. Aber das reicht nicht. Sie müssen es den Promis auch beibringen, meist in kürzester Zeit, und gekonnt in Szene setzen in den Choreografien am Abend der Show selbst. Das muss man lernen und ist nicht selbstverständlich. Dafür sind die Ansätze auch durchaus unterschiedlich, wie die letztlich gefundenen Lösungen:

Denken wir an Willi Gabalier, der mit Marjan Shaki verzauberte (vor 4 Jahren) und im letzten Jahr mit der Jazz-Gitti unerwartet und pointiert tanzte. Oder Florian Gschaider, der bei seinem Sieg im letzten Jahr mit Verena Scheitz mit einem eher puristischen Ansatz überzeugte. Oder Roswitha Wieland, die aus Frenkie Schinkels vor 5 Jahren bei den Dancing Stars einen engagierten Tänzer machte, was man anfangs nicht vermuten konnte, und so zum „Sieger der Herzen“ avancierte. Unvergessen Maria Santner und ihr Schwergewichts-Tanz mit Biko Botowamungo vor 4 Jahren oder ihr Kasatschok mit Georgij Makazaria im letzten Jahr. Lenka Prohoralek und Thomas Kraml, die stets mit dem Florett fechten -nein, tanzen natürlich- eher die elegante Seite des Tanzens nutzen und zeigen.

Deshalb ist es nicht unwichtig, wer bei den Dancing Stars 2017 als Profi-Tänzer dabei ist!

Danilo Campisi, Alexandra Scheriau und Conny Kreuter hatten erst einmal die Möglichkeit, bei den Dancing Stars ihr Können unter Beweis zu stellen. Das war und konnte noch nicht perfekt sein. Dazu braucht es Erfahrung und Gelegenheit. Umso mehr freut es uns, dass sie jetzt bei den Dancing Stars 2017 erneut dabei sind, um sich und ihre prominenten Tanzpartner in Szene setzen zu können, das Publikum für sich gewinnen zu können. Dimitar Stefanin kommt aus der Tanzschule von Thomas Kraml zu den Dancing Stars. Der heute 22-Jährige hat als Tanzsportler von 2008 bis 2012 auf internationalem Niveau getanzt – Standard, Latein und 10 Tänze.

Vielleicht 2 Tipps an dieser Stelle im Zusammenhang mit den Profi-Tänzern bei den Dancing Stars 2017:

Die Dancing Stars 2017 beginnen am 31. März 2017, recht spät in diesem Jahr. Dabei sind die prominenten Kandidaten Ana Milva Gomes, Eser Ari-Akbaba, Martin Ferdiny, Martin Leutgeb, Monica Weinzettl, Nicole Hosp, Norbert Schneider, Otto Retzer, Riem Higazi, Norbert Schneider und Walter „Schoko“ Schachner. Welcher Profitänzer mit welchem Promi tanzt, wird am 6. März 2017 vom ORF bekannt gegeben. Wir hatten alle Promis vorgestellt im Artikel Dancing Stars 2017: Wann geht’s los? Wer ist dabei?.

Auch die neue Dancing Stars – Jury hat einen eigenen Artikel: Dancing Stars 2017: Die neue Dancing Stars Jury

Profitänzer bei den Dancing Stars: Bisherige Teilnahmen und Partner der

Bitte bedenken Sie bei den folgenden Aufzählungen, dass 2015 wegen des ESC in Österreich keine Dancing Stars gesendet wurden.

Roswitha Wieland bei den Dancing Stars

Roswitha Wieland tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2011 Tanzpartner James Cottriall (erste Runde)

2012 Tanzpartner Frenkie Schinkels (Finale)

2013 Tanzpartner Gerald Pichowetz

2014 Tanzpartner Daniel Serafin (Finale)

2016 Tanzpartner Thomas Morgenstern (Finale)

Alle Artikel mit oder über die Tänzerin finden Sie in unserem Stichwort Roswitha Wieland.

Florian Gschaider bei den Dancing Stars

Florian Gschaider tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2011 Tanzpartnerin Alexandra Meissnitzer (Finale)

2012 Tanzpartnerin Sueli Menezes

2013 Tanzpartnerin Monika Salzer

2016 Tanzpartnerin Verena Scheitz (Finale gewonnen)

Alle Artikel mit oder über den Tänzer finden Sie bei uns unter dem Stichwort Florian Gschaider.

Maria Santner bei den Dancing Stars

Maria Santner tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2012 Tanzpartner Michael Schönborn (damals hieß sie noch Maria Jahn)

2013 Tanzpartner Biko Botowamungo (noch als Maria Jahn)

2014 Tanzpartner Marco Angelini (Finale)

2016 Tanzpartner Georgij Makazaria (Finale)

Alle Artikel mit oder über den Tänzer finden Sie bei uns unter dem Stichwort Maria Santner.

Lenka Pohoralek bei den Dancing Stars

Lenka Pohoralek tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2012 Tanzpartner Albert Fortell (hieß damals noch Lenka Marosiova)

2013 Tanzpartner Gregor Glanz

2014 Tanzpartner Erik Schinegger

2016 Tanzpartner Thomas May

Alle Artikel mit oder über den Tänzer finden Sie bei uns unter dem Stichwort Lenka Pohoralek.

Thomas Kraml bei den Dancing Stars

Thomas Kraml tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2012 Tanzpartnerin Eva Marold

2013 Tanzpartnerin Angelika Ahrens

2014 Tanzpartnerin Andrea Buday

2016 Tanzpartnerin Sabine Petzl

Alle Artikel mit oder über den Tänzer finden Sie bei uns unter dem Stichwort Thomas Kraml.

Willi Gabalier bei den Dancing Stars

Willi Gabalier tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2012 Tanzpartnerin Brigitte Kren

2013 Tanzpartnerin Marjan Shaki (Finale)

2016 Tanzpartnerin Jazz Gitti

Alle Artikel mit oder über den Tänzer finden Sie bei uns unter dem Stichwort Willi Gabalier.

Danilo Campisi bei den Dancing Stars

Danilo Campisi tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2014 Tanzpartnerin Melanie Binder

Alexandra Scheriau bei den Dancing Stars

Alexandra Scheriau tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2016 Tanzpartner Gery Keszler

Conny Kreuter bei den Dancing Stars

Conny Kreuter tanzte bei den Dancing Stars bisher mit:

2016 Tanzpartner Fadi Merza

Dimitar Stefanin Campisi bei den Dancing Stars

Dimitar Stefanin ist 2017 das erste Mal bei den Dancing Stars dabei.

Alle Artikel über diese Staffel der Tanz-Show im ORF-Fernsehen finden Sie unter dem Stichwort Dancing Stars 2017. Interessieren Sie sich auch für ältere Staffeln, schauen Sie bitte in das Stichwort Dancing Stars. Mehr Artikel allgemeinerer Natur finden Sie auch in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.