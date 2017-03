Dancing Stars 2017: Hacke, Spitze, 123. Erste Trainingseinheiten

Die ersten Tanzschritte der Dancing Stars in den Trainingsstudios

Für die Dancing Stars 2017 hat der „Ernst des Lebens“ für die kommenden 3 Monate begonnen. Erste Trainingsstunden, erste Muskelkater, Blasen an den Füßen und vielleicht sogar blaue Flecke? Die Profi-Tänzer mühen sich redlich, den Dancing Stars – Promis die ersten Tanzschritte beizubringen, die Haltung, das Strecken der Füße. 50 Stunden Training sollen die Paare gemeinsam bis zur ersten Sendung Dancing Stars am 31.3.2017 absolvieren. Manchen fällt das leichter als anderen. Wie sollte das auch anders sein? Hier die ersten Eindrücke der Dancing Stars 2017 aus den ORF-Trainingsstudios am Wiener Küniglberg:

Die Tanzpaare der Dancing Stars 2017 beim Training

Eser Ari-Akbaba – Danilo Campisi

Eser Ari-Akbaba sagt: „Die ersten Einheiten waren anstrengend, aber gut – es fährt auf jeden Fall voll ein. Tanzen ist Neuland für mich – und was mich besonders freut, ist, dass ich dabei auch an meiner Haltung arbeite. Und ich bewege alles, was ich sonst fast nie bewege. Außerdem darf man beim Tanzen nie unkonzentriert sein, sonst kommt man sofort aus dem Schritt.“

Danilo Campisi seinerseits: „Eser ist talentiert! Sie ist voller Energie und Motivation – doch wenn man mit zu viel Herz und Temperament dabei ist, dann geht das manchmal auf Kosten der Genauigkeit. Und genau daran arbeiten wir jetzt.“

Martin Ferdiny – Maria Santner

Martin Ferdiny meint: „Das erste Training war für mich sehr erfahrungsreich. Ich weiß jetzt warum es ‚Tanzsport‘ heißt. Ich habe Muskeln kennengelernt, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Maria ist sehr geduldig mit mir, und ich habe sie bis jetzt noch nicht zur Verzweiflung gebracht – arbeite aber daran.“

Maria Santner sagt: „Martin ist auf jeden Fall begabt. Jetzt gilt es, seine Stärken auszuarbeiten und ihn tänzerisch auf Vordermann zu bringen. Die Chemie passt und wir haben uns von Anfang an gut verstanden.“

Monica Weinzettl – Florian Gschaider

Monica Weinzettl ist zufrieden: „Beim ersten Training war alles dabei, was halt so dazugehört – ich habe geschwitzt, ich habe Fehler gemacht und ich bin Florian auf die Zehen gestiegen. Und am Ende haben wir sogar einige Tanzschritte erarbeitet. Kondition ist auf jeden Fall mein kleinstes Problem. Die erste Einheit war für mich eine dreistündige Konzentrationsübung, an die ich einfach nicht gewöhnt bin. Mit Florian als Partner bin ich total happy!“

Florian Gschaider auch: „Das erste Training war sehr aufschlussreich. Potenzial ist bei Monica vorhanden, das müssen wir jetzt nur noch ausgraben. Sie liegt – und das meine ich im wörtlichen Sinne – beim Tanzen sehr gut in der Hand und lässt sich auch führen. Eine Grundharmonie ist zwischen uns da, und ich bin froh, sie als Partnerin zu haben.“

Nicole Hosp – Willi Gabalier

Nicole Hosp verrät: „Das erste Training war sehr interessant und hat auch Spaß gemacht. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass ein paar Dinge noch selbstverständlicher von der Hand gehen – wie etwa die Tanzhaltung bei den Standardtänzen. Das ist schon ganz anders als beim Skifahren, wo wir immer nach vorne ausgerichtet sind“.

Willi Gabalier ist optimistisch: „Niki ist sehr belastbar und man kann mit ihr super trainieren. Jetzt arbeiten wir einmal daran, das Zusammenspiel der einzelnen Körperteile abzustimmen und von der breiteren Ski-Position zur eleganteren Tanz-Position zu kommen.“

Norbert Schneider – Conny Kreuter

Norbert Schneider hat verstanden: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich mir die Schrittfolgen merke. Aber eigentlich ist das wie beim Gitarrespielen, und da dürften ähnliche Gehirnregionen beansprucht werden – man bricht alles auf kleine Brocken herunter, übt diese bis man sie kann und setzt dann das Ganze zusammen. Konditionell habe ich noch kein Problem, dafür aber schon vier Blasen an den Füßen.“

Conny Kreuter als Houdini: „Norbert ist unglaublich motiviert – und das motiviert auch mich. Wir haben sehr viel Spaß gemeinsam, weil er sich selbst nicht so ernst nimmt. Zu Beginn dachte ich mir, dass das mit seiner Körpergröße (191 cm) und seinen langen Beinen schwierig werden könnte. Er macht das aber wirklich gut, und die paar Knoten, die noch drin sind, werden wir bestimmt noch lösen.“

Otto Retzer – Roswitha Wieland

Otto Retzer hofft: „Das erste Training verlief besser, als ich mir gedacht hätte. Ich bin bei Rosi in den besten Händen – sie ist sehr nett zu mir, passt das Training an meine Geschwindigkeit an, und auch wenn sie kritisiert, kann ich ihr nicht böse sein. Ich freue mich heute schon auf das Training von morgen und hoffe, dass ich bis dahin nicht alles vergessen habe, was wir heute einstudiert haben.“

Roswitha Wieland nach dem Training: „Tänzerisch war der Anfang vielleicht noch etwas schwierig – aber Potenzial ist auf jeden Fall da – und am Schluss des ersten Trainings haben wir sogar schon einige Schrittkombinationen getanzt. Wir verstehen uns auf jeden Fall super und sind mit viel Spaß an der Sache dran.“

Riem Higazi – Mitko Stefanin

Riem Higazi will sich steigern: „Nach dem ersten Training geht es mir sehr gut. Mitkos positive Einstellung ist sehr ansteckend. Ich muss halt noch stärker werden, um das ganze Training durchzuhalten – es ist schon anstrengend und nach einiger Zeit schaltet sich auch der Kopf ab. Aber wir werden das Pensum langsam steigern.“

Mitko Stefanin als alter Grieche (Panta rhei): „Riem hat ein super Rhythmusgefühl. Sie ist auch schon gut bei der Koordination von Armen und Beinen, das war die erste Challenge. Wir haben auch schon die erste Pose trainiert. Jetzt werden wir noch weiter an der Koordination arbeiten, aber sie hat einen Superflow – und das ist eine gute Ausgangsbasis.“

Volker Piesczek – Alexandra Scheriau

Volker Piesczek ist glücklich: „Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so großen Spaß macht. Ich habe beim Training eine kindliche Freude – das erinnert mich wieder daran, wie ich als Kind gerne Kelly-Filme geschaut habe. Körperlich ist das Training schon anstrengend. Ich bin zwar gut trainiert, aber schlecht gedehnt, und mir tun jetzt schon die Füße und der untere Rücken weh… Die Chemie passt zwischen uns – Alex ist für mich wie ein Lottosechser.“

Alexandra Scheriau fasst sich kurz: „Das erste Training ist sehr gut gelaufen. Volker ist konzentriert, ohne gestresst zu sein. Man merkt einfach, dass ihm Tanzen Spaß macht.“

Walter Schachner – Lenka Pohoralek

Walter „Schoko“ Schachner entdeckt Neues: „Das Training ist gut gelaufen und ich habe dabei absolutes Neuland betreten. Solche Schritte habe ich noch nie gemacht – und den Cha Cha Cha habe ich noch nie so getanzt. Ich habe einen Muskelkater an Stellen, an denen ich noch nie zuvor einen hatte – aber da gewöhnt man sich schon dran.“

Lenka Pohoralek sieht Potential: „Wir müssen bei null beginnen – aber Walter hat sehr schnelle Füße, auch wenn die größte Herausforderung für einen Fußballer immer die gestreckten Beine sind. Als Sportler hat er eine gute Grundspannung und ist gut trainiert.“

Ana Milva Gomes – Thomas Kraml

Von Ana Milva Gomes – Thomas Kraml haben wir leider noch keine Statements und keine neuen Fotos. Die ergänzen wir, sobald möglich…

Alle Artikel über diese Staffel der Tanz-Show im ORF-Fernsehen finden Sie unter dem Stichwort Dancing Stars 2017. Interessieren Sie sich auch für ältere Staffeln, schauen Sie bitte in das Stichwort Dancing Stars. Mehr Artikel allgemeinerer Natur finden Sie auch in unseren Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.