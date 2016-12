Dancing Stars 2017: Wann geht’s los? Wer ist dabei?

Fakten, Gedanken und Namen der Prominenten und Profi-Tänzer bei den Dancing Stars 2017

Die Dancing Stars 2017 beginnen nun bald wieder. Ab 31. März 2017 ist es soweit! Welche Promis und Profi-Tänzer werden tanzen? Wer sitzt in der Jury? Wer werden die Moderatoren von Dancing Stars 2017 sein? Die ersten Daten und Fakten, auch prominente Kandidaten auf den Titel, hat der ORF inzwischen bestätigt. Bestimmt werden schnell weitere dazu kommen, auch wenn der Beginn der Dancing Stars 2017 ungewöhnlich spät ist – und deshalb noch einige Zeit.

Bedenken wir, dass die Prominenten und Tanz-Profis ungefähr 4 Wochen vor dem Start der Dancing Stars 2017 mit dem Training für die Tanz-Show beginnen, sind noch ganze 3 Monate Zeit, bis die Dancing Stars ihre erste Schritte tanzen – im Training! Ich dachte erst, Ostern sei der Grund, so spät zu beginnen. Aber das ist auch erst nach dem 31. März 2016 (14.-16.4.2017). Daran liegt es also nicht…

Prominente bei Dancing Stars 2017

Die ersten Prominenten der Dancing Stars 2017 stehen fest. Dabei sind in jedem Fall Eser Ari-Akbaba, Monica Weinzettl, Nicole Hosp, Martin Ferdiny, Norbert Schneider, Otto Retzer und Walter Schachner. Klingelt’s schon? Sie kennen nicht alle Kandidaten? Macht nichts! Wir werden die prominenten Dancing Stars hier in diesem Artikel noch kurz und später noch ausführlicher vorstellen.

Nicole Hosp ist sicher die bisher bekannteste Prominente. Nicole Hosp ist 33 Jahre alt und ehemalige Profi-Skirennläuferin, ist 3-fache Weltmeisterin, hat 3 Olympische Medaillen für Österreich gewonnen, zuletzt in Sotschi 2014, und konnte auch den Gesamt-Weltcup im Riesenslalom für sich entscheiden. In dieser Saison ist sie erstmals Co-Kommentatorin bei den Skiübertragungen des ORF. Bezüglich ihrer tänzerischen Vorerfahrungen winkt Nicole Hosp ab: „Ich war nie in einer Tanzschule. Mein Vorwissen beschränkt sich auf Fox-Tanzen beim Zeltfest“. Das ist doch schon was…

Walter Schachner, Walter „Schoko“ Schachner ist wohl der bisher bekannte Prominente, ehemaliger Fußball-Profi, hat 18 Jahre in der Nationalmannschaft Österreichs gespielt, war Trainer und arbeitet zur Zeit als Experte beim TV-Sender SKY. Walter ist 59 Jahre alt. Den Spitznamen „Schoko“verdankt er seiner Vorliebe für’s süße Braun. Er sagt: „Ich kann tanzen, aber wie man das in der Disco so tut.“. Aber wir erinnern uns, dass Fußball-Profis durchaus schon erfolgreich bei den Dancing Stars getanzt haben. Ich sehe schon die Überschriften: „Mein Gott, Walter“…

Eser Ari-Akbaba ist Wettermoderatorin des ORF. Endlich mal ne Wetterfee! Das wünsche ich mir schon lange… Eser Ari-Akbaba ist 27 Jahre alt, als Tochter türkisch-kurdischer Eltern geboren, in Wien aufgewachsen und hat hier studiert. Sie sagt: „Ich habe Rhythmus im Blut, aber ich habe keine Tanzerfahrung, bis auf ein paar Salsa-Stunden vor Jahren.“

Monica Weinzettl ist Kabarettistin und Schauspielerin. Besonders in den letzten Jahren hat sie sich überwiegend dem Kabarett gewidmet. Monica Weinzettl ist 49 Jahre alt und mit Gerold Rudle verheiratet, mit dem gemeinsam sie auch in Kabarettprogrammen seit 2006 auf der Bühne steht. Über ihre Tanzerfahrungen gibt sie zum Besten: „Ich habe als 16-Jährige eine Tanzschule besucht und von 20 Stunden habe ich aber nur 10 absolviert, also genug, um das Zeugnis zu bekommen.“

Martin Ferdiny ist Musiker und Moderator und 50 Jahre alt. Von der musikalischen Vorbildung her kann man es als Dancing Star nicht viel besser treffen. Am Rhythmusgefühl wird Martin Ferdiny jedenfalls bestimmt nicht scheitern – wenn er nicht gar gewinnt. Nicht, dass mir hier jemand unterstellt, ich wollte schon vor dem Beginn der Dancing Stars jemanden abschreiben so rein von den äußerlichen Attributen hätte Martin Ferdiny alle Voraussetzungen zum Dancing Star 2017. Er hat Klavier und Klarinette am Mozarteum Salzburg studiert und das Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Er spielt mindestens 5 Instrumente, hat ein eigenes Tonstudio, eine eigene Band, schon als Model gearbeitet und ist inzwischen einige Jahre als Moderator beim ORF. Aber er gibt sich bescheiden: „Ich bin tänzerisch vollkommen unbelastet und gehe ganz befreit an die Sache ran. Wie das auch bei vielen anderen Dingen, die ich nicht kann, der Fall ist, tanze ich auch sehr gerne.“

Norbert Schneider ist auch Musiker – Sänger, Gitarrist, Komponist, Musik-Produzent – und 37 Jahre alt. Seit fast 20 Jahren spielt Norbert Schneider in verschiedensten Bands und hat schon einige Preise im Bereich Blues-Jazz gewonnen. Er zieht schon mal ein Klischee als Entschuldigung heran: „Ich habe nie einen Tanzkurs besucht. Ich bin ja Musiker und habe immer auch sehr gerne für Tänzer gespielt. Man sagt ja, dass Musiker meistens nicht tanzen können – und bis jetzt war das bei mir auch so.“ Aber mal ehrlich, wo wie er hier schaut, hat der’s doch faustdick hinter den Ohren?

Otto Retzer ist Schauspieler, Regisseur und Film-Produzent und bisher der Oldie im Dancing-Stars-Prominenten-Karussell. Otto Retzer ist 71 Jahre alt. Das wird wohl auch nur schwer in der diesjährigen Ausgabe der ORF-Tanz-Show zu toppen sein… Im oder beim Film ist die Liste von Otto Retzer länger, als dieser Artikel hier Platz bietet. Kurz gesagt: Von Schulmädchen über Supernasen oder Das Schloß am Wörthersee bis hin zum Traumhotel ist ne Menge dabei, was so im Fernsehen lief und läuft. Zum Tanzen meint er: „Das Hauptproblem und weswegen ich da bin ist, dass ich nicht tanzen kann … Ich habe überhaupt noch nie eine Tanzschule von innen gesehen. Vom Zuschauen am Opernball kenne ich die Polonaise…. ich mache mit, weil ich glaube, dass es mir Spaß macht.“

Profi-Tänzer bei Dancing Stars 2017

Dabei sind Große, Kleine, Dünne, Dicke.. Nein, das war ein Spaß und natürlich wissen wir noch nicht, welche Profi-Tänzer dabei sein werden. Aber ein paar Gedanken kann man sich dazu ja machen?

Norbert Schneider ist recht groß. Dazu würde bestens Maria Santner passen oder auch Lenka Prohoralek. Bei „Fußballer“ denken wir sofort an Roswitha Wieland. Vermutlich, wenn er nicht zu RTL geht, ist Willi Gabalier wieder dabei, vielleicht diesmal wieder mit einer jüngeren Partnerin? Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger vermuten wir bei Let’s dance. Das würde auch für Willi bei den Dancing Stars sprechen. Florian Gschaider und Manuela Stöckl haben ihre aktive Karriere als Profi-Tänzer beendet, hätten also aus dieser Sicht gesehen Zeit. Außerdem ist Florian ja Titelverteidiger… Paul Lorenz hat in Moskau eine Tanzschule eröffnet und ist ja auch noch in Deutschland viel aktiv. Wir würden uns sehr über Paul freuen, aber das könnte schwierig sein. Alexandra Scheriau hat sich unserer Meinung nach in der letzten Staffel als Neuling gut geschlagen. Es wäre schön, wenn sie wieder dabei wäre. Was ist mit Danilo Campisi? Vor 2 Jahren gab es einen hoffnungsvollen Einstand mit Melanie Binder und dann hat’s im letzten Jahr leider nicht geklappt. Ein Comeback wäre perfekt! Thomas Kraml gehört eigentlich zur Stammbesetzung. Vielleicht wechselt er auch in die Jury (siehe unten), er wäre ja nicht der erste Tänzer… Nur so eine Idee! Wenn er nicht zu viel mit seiner Tanzschule um die Ohren hat, rechnen wir aber in jedem Fall fest mit ihm.

Das sind jetzt erst 5 Damen und 4 Herren seitens der Profis. Da ist also noch Platz – je nachdem, ob 10 oder 12 Paare tanzen, auch das wissen wir nämlich noch nicht.

Die Jury bei den Dancing Stars 2017

Im Quartett Balazs Ekker, Thomas Schäfer-Elmayer, Nicole Burns-Hansen und Hannes Nebdal gibt es kaum etwas auszusetzen. Allerdings machte gerade der Letztgenannte in der letzten Staffel der Dancing Stars nicht den immer Eindruck, dass er auch Spaß an seiner Mitwirkung in der Jury hätte. Mal abwarten, ob es da eine Veränderung gibt und wenn ja, welche.

Die Moderatoren bei den Dancing Stars 2017

Das Duo Miriam Weichselbraun – Klaus Eberhartinger wurde mit den Jahren immer besser. Das wird hoffentlich nicht ausgewechselt und beide sind wieder dabei?

