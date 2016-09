dancit-Trainer-Ausbildung Oktober-November 2016

Christian Polanc bietet die nächsten dancit-Trainer-Ausbildungen im Oktober 2016 und November 2016 an. Diese dancit-Trainer-Workshops sind Voraussetzung, um eine dancit-Lizenz erwerben und so später dancit-Kurse anbieten zu können. Christian Polanc wird diese Wochenend-Workshops selbst leiten.

Am 8.-9. Oktober 2016 steht ein Trainer-Workshop in Ingolstadt an, am 19.-20. November 2016 in Köln.

„dancit“ ist ein von Christian Polanc speziell entwickeltes Tanz-Workout auf Basis seiner Erfahrungen als Profi-Tänzer, übrigens auch der, die er bei Let’s dance gesammelt hat, wie uns Christian Polanc im Interviews vor ein paar Wochen erzählte.

Inhalt der beiden Trainer-Ausbildungen im Oktober und November 2016 ist die s.g. „dancit Starter“- Lizenz. Das bedeutet, dass sich eigentlich jeder anmelden kann, weil keine Voraussetzungen dafür definiert sind. Dennoch sind Erfahrungen als Tänzer, Tanzlehrer oder Tanz- oder Fitness-Trainer selbstverständlich von Vorteil.

Beide Workshops dauern auch wieder 2 Tage, jeweils über das Wochenende. Neben den Ausbildungsstunden mit Christian Polanc gibt es ein Zertifikat, ein Manuel, diverse Videos, Unterlagen und Marketing-Materialien und manches mehr. Im Anschluss an die Ausbildung müsst Ihr noch eine Lehrprobe ablegen. Ist die erfolgreich, wird die Lizenz für 12 Monate vergeben.

Die Preise für diese dancit-Trainer-Ausbildungen sind gestaffelt. Je früher Ihr bucht, um so preiswerter ist es. So genannte „Frühbucher“ bezahlen 427,21 €, der Normal-Preis beträgt 451,01 € und der Last-Minute-Preis danach beträgt 474,81 €. Die krummen Zahlen kommen durch die Mehrwertsteuer zustande, denn solche Kurse werden auch in Österreich und der Schweiz angeboten und werden deshalb auf Basis der Nettopreise berechnet.

Termine dancit-Ausbildungen Oktober-November 2016

am Wochenende 8.-9. Oktober 2016 in Ingolstadt am Samstag von 9.45-18.00 Uhr, Sonntag 9.00-16.00 Uhr, im Westpark-Center, Am Westpark 6 – Frühbucher-Rabatt bis 23.9.2016, Norma-Preis bis 30.9.2016

am Wochenende 19.-20. November 2016 in Köln am Samstag von 9.45-18.00 Uhr, Sonntag 9.00-16.00 Uhr, Ort stand noch nicht fest – Frühbucher-Rabatt bis 21.10.2016, Normal-Preis bis 4.11.2016

Zur Anmeldung verlinken unten eine Webseite und dort müsst Ihr wie folgt verfahren:

Ihr klickt bei dem Kurs, den Ihr besuchen wollt, auf „Zeige Details“. auf der Webseite, die sich dann öffnet, klickt Ihr auf „Jetzt Buchen“ dann öffnet sich wieder eine neue Seite und Ihr klickt auf „In den Warenkorb“ anschließend müsst Ihr Euch erst registrieren und werdet dann noch über weitere Schritte weitergeleitet…

