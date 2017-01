Das große Schlagerfest 2017 – Tour mit Florian Silbereisen

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 8.01.2017

Konzert-Show mit KluBBB3, DJ Ötzi, Voxxclub, Sarah Jane Scott und DDC

Das große Schlagerfest 2017 – Die Party des Jahres geht auf Tour – mit Florian Silbereisen, KluBBB3, DJ Ötzi, Voxxclub und Sarah Jane Scott. Außerdem dabei ist die Dancefloor Destruction Crew (DDC). Von März 2017, über April 2017 bis in den Mai 2017 hinein sind von Das große Schlagerfest 2017 – Die Party des Jahres 29 Konzert-Termine geplant. Dabei reist Florian Silbereisen mit seinen Schlager-Stars durch ganz Deutschland und in Österreich macht Das große Schlagerfest 2017 in Wien Halt.

Mehr kann und muss man dazu eigentlich gar nicht schreiben. Wem’s gefällt, der wird großen Spaß haben! Florian Silbereisen, KluBBB3, DJ Ötzi, der VoxxClub sind bekannt und mittlerweile ist sicher auch Sarah Jane Scott den Schlager-Fans ein Begriff. Deshalb hier die

Tour-Städte und Termine von Das große Schlagerfest 2017 – Die Party des Jahres

Die Tickets gibt es direkt bei eventim und kosten ab 50 € aufwärts, je nach Platz-Kategorie. Es gibt nämlich meist verschiedene (und teurere) Kategorien und überall ein s.g. VIP-Party-Zone-Ticket für ca. 80 € (den Preis haben wir nicht für jeden Ort geprüft). Damit stehen Sie direkt vor der Bühne.

Hier also alle Städte und Termine:

Hof am 8. März 2017 in der Freiheitshalle Hof

Leipzig am 9. März 2017 in der Arena Leipzig

Hannover am 10. März 2017 in der Swiss Life Hall

Riesa am 11. März 2017 in der Sachsenarena

Hamburg am 12. März 2017 in der Barcleycard Arena

Münster am 13. März 2017 im Messe-Congress Centrum Halle Münsterland

Schwerin am 14. März 2017 in der Sport- und Kongresshalle Schwerin

Rostock am 15. März 2017 in der Stadthalle Rostock

Trier am 17. März 2017 in der Arena Trier

Köln am 18. März 2017 in der Lanxess Arena

Halle am 19. März 2017 im Gerry-Weber-Stadion

Braunschweig am 6. April 2017 in der Volkswagen-Halle

Regensburg am 6. April 2017 in der Donau-Arena

Wien am 8. April 2017 in der Wiener Stadthalle

Passau am 9. April 2017 in der Dreiländerhalle

Nürnberg am 11. April 2017 in der Frankenhalle Nürnberg

Kempten am 12. April 2017 in der bigBOX Allgäu

Saarbrücken am 13. April 2017 in der Saarlandhalle Saarbrücken

Chemnitz am 19. April 2017 in der Chemnitz Arena

Berlin am 20. April 2017 in der Mercedes-Benz Arena

Magdeburg am 21. April 2017 in der GETEC Arena Magdeburg

Frankfurt am 22. April 2017 in der Festhalle Frankfurt

Erfurt am 23. April 2017 in der Messehalle Erfurt

Kiel am 24. April 2017 in der Sparkassen-Arena-Kiel

Ingolstadt am 1. Mai 2017 in der Saturn-Arena

Freiburg am 2. Mai 2017 in der SICK-Arena, Messe Freiburg

Neu-Ulm am 3. Mai 2017 in der ratiopharm Arena

Stuttgart am 5. Mai 2017 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Oberhausen am 6. Mai 2017 in der König-Pilsener-Arena

