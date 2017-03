﻿ Das sind die Schuhtrends im Frühling-Sommer 2017

Schuhtrends im Frühling-Sommer 2017 – Foto:© istock.com – tora1983

Die Sandalen von letzter Saison sind ja eigentlich noch gut, aber trotzdem will man viel lieber eines der aktuellen Modelle aus den Schaufenstern tragen – wer kennt das nicht. Wie jedes Jahr gibt es auch 2017 wieder neue Trends in Sachen Schuhe. Wir verraten, welche Schuhe auf jeden Fall noch Platz im Kleiderschrank finden sollten.

Natürlich gibt es Klassiker, die man jedes Jahr aufs Neue tragen kann und mit denen man immer gut angezogen ist. Doch selten war die Auswahl an Alternativen größer, als in der aktuellen Schuhmode für den Sommer 2017. Für geschäftliche und abendlich-festliche Anlässe ist man mit den Klassikern im Zweifel bestens bedient. Das sind selten Gelegenheiten, modisch zu experimentieren, wenn man nicht ins sprichwörtliche Fettnäpfchen treten will. Aber auch in der Freizeit müssen es nicht immer nur Flip Flops sein.

Onlineshops haben die aktuellen Modelle jetzt schon im Verkauf, so dass man gut für die kommenden warmen Tage gerüstet ist. Eine gute Adresse -um sich einen Überblick über das Angebot der angesagten Schuhe der Saison Frühjahr-Sommer 2017 zu verschaffen oder die auch zu kaufen-, ist sicher Tamaris. Es gibt aber natürlich auch andere Anbieter, die Ihr bestens kennt.

Mit den folgenden Schuhen liegt man in dieser Frühjahr-Sommer-Saison im Trend:

Einige Schuh-Trends Frühjahr-Sommer 2017

Sneaker – Der Klassiker in neuem Look

Gute Nachrichten für alle Sneaker-Freunde: Weiße Sneaker sind auch in dieser Saison wieder angesagt. Allerdings mit ein wenig mehr Glamour, als bisher. Diesen bringen individuelle Details wie Strassverzierungen, besonders Schnürsenkel oder Broschen, die auf den Schnürsenkel befestigt werden. Es kann kräftig glitzern und funkeln, oder man setzt mit markanten Mustern im Obermaterial oder auffälligen Sohlen ein Highlight. Die sind eher Ton in Ton gehalten und weniger bunt, als zuvor schon.

Pantoletten: Hausschuhe werden straßentauglich

Bei Pantoletten denken viele an Schlappen, die man eher zu Hause oder vielleicht noch im Garten anzieht. Doch dieses Jahr werden die bequemen Slipper wieder salonfähig. Pantoletten sind super praktisch und herrlich bequem. Dank Verzierungen wie Stickereien, Schnallen, Trotteln, Ziernähte einen Mix unterschiedlicher Materialien werden einfache Treter in dieser Saison zu stylischen Trendschuhen.

Blumen, Perlen und Schleifen

Schuhe werden durch auffällige Designs und viele Details immer mehr zum Hingucker. In diesem Jahr werden wir vor allem auf Blumenprints, Perlenverzierungen und Schleifen stoßen, die schlichten Schuhen das gewisse Etwas verleihen. Und das Beste: Mit ein bisschen Geschick und den richtigen DIY-Ideen können wir alten Schuhen auch ganz einfach selbst neuen Glanz verleihen.

Bye Bye High Heels

Slipper – Loafer Sommerschuhe 2017 – © istock.com – KucherAV

Natürlich dürfen Frauen weiterhin ihre geliebten High Heels tragen, aber in dieser Saison kann es auch flach und trotzdem modern sein. Genau wie Pantoletten sind auch flache Slipper oder Loafer und spitze Ballerinas wieder total angesagt. Knöchelriemen und Sandalen mit Schnürungen verleihen den flachen Schuhen Sexappeal, so dass diese sogar für lange Partynächte getragen werden können. Unsere Füße werden uns die Auszeit von hohen Absätzen garantiert danken.

Mehr solche Artikel finden Sie bei uns unter unseren Ratgebern oder in unserer Kategorie Mode.