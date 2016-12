Das Supertalent 2016 ist Angel Flukes

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 18.12.2016

Angel Flukes ist das Supertalent 2016! Die Sängerin aus Mallorca setzte sich im Finale Supertalent 2016 gegen 11 andere Kandidaten durch. Die RTL Zuschaer verteilten Ihre Stimmen zwar durchaus breit gestreut, aber Angel Flukes konnte sich als Supertalent 2016 überzeugend durchsetzen. Fast ein Drittel aller Stimmen hat Angel Flukes auf sich vereinigen können. Danach kam auf Platz 2 der Sänger Thomas Stieben erst mit knapp 14%.

Die Gesamtverteilung der Stimmen der RTL-Zuschauer entspricht durchaus auch unseren Erfahrungen bei derartigen Abstimmungen. Oft beherrscht ein Kandidat das Geschehen, wenn es viele Kandidaten gibt. Dann folgt eine „Spitzengruppe“ aus 3-5 Kandidaten und die meisten vereinen insgesamt einen großen, einzeln betrachtet aber nur einen recht kleinen Teil der Stimmen auf sich. Es ist auch interessant, dass RTL die Stimmen so veröffentlicht. Das ist nicht selbstverständlich und wird oft geheimgehalten.

Stimmen der Kandidaten Supertalent 2016 im Finale

Hier die anteiligen Stimmen, die die Supertalent-Kandidaten im Finale auf sich vereinigen konnten:

Angel Flukes – 28,11%

Thomas Stieben – 13,91%

Gebrüder Scholl – 13,04%

Alina Ruppel – 12,92%

Carlos Zaspel – 7,24%

Annette und Yannick – 6,66%

Emil Kusmirek – 5,06%

Alex mit Barti – 4,97%

Salvatore Scire – 2,69%

Mannheimer Schule 2.0 – 2,39%

Patrick und Zdenek – 1,85%

Stephanie und Dan – 1,16%

Einschaltquote Supertalent 2016

Das Finale vom Supertalent am 17.12.2016 sahen gestern 4.050.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 14,6 % und ist weniger, als die Casting-Show im Durchschnitt hatte. Da waren es nämlich 4.290.000, was einem Marktanteil von 15% entspricht. Die Spitzen knabberten übrigens an den 5 Millionen, bleiben aber darunter. Bei den 14-59-Jährigen sahen gestern 2.920.000 zu (Marktanteil 18,3 %, insgesamt über alle Shows das übrigens fast 20 %.

Salsango berichtete wie in den letzten Jahren regelmäßig über das Supertalent 2016. Alle Artikel findet Ihr unter dem Stichwort Supertalent 2016. Mehr über andere TV-Shows finden Sie in unserer Kategorie (Link vorn).

Quellenangabe: Die Fotos sind von RTL. Dazu alle Infos zu „Das Supertalent“ im Special bei RTL.de