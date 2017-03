Neue Musik von Depeche Mode Enthusiasten und Neugierige

Depeche Mode – Neue CD Spirit und Konzert-Tour 2017

Depeche Mode haben vor ein paar Tagen im März 2017 ihr neues Album „Spirit“ veröffentlicht. Im Sommer 2017 sind Depeche Mode zu Konzerten live in Deutschland. Den Fans von Depeche Mode erzählen wir da nichts Neues. Aber es gehört irgendwie dazu, dass auch wir auf so ein neues Album hinweisen.

Das neue Album „Spirit“ von Depeche Mode ist eins für Enthusiasten und Neugierige. Und es ist zweigeteilt: Im ersten Teil hört man den typischen Depeche Mode – Sound, wie man ihn kennt, natürlich modern und modernisiert. Im zweiten Teil sind einige der Songs aus dem ersten Teil noch einmal anders -meist auch in längeren Versionen- aufbereitet. Da wird es teils auch sehr sphärisch, was allerdings zuvor schon deutlich anklingt.

Neben den Fans von Depeche Mode werden sich sich wohl viele darstellenden Künstler auf dieses Album „Spirit“ stürzen. Es würde nicht wundern, wenn man einige der Stücke bei Modenschauen, bei Shows aller Art überhaupt, im Rahmen von Kunst-Installationen hören würde. Auch kreative DJs werden an einigen der neuen Songs ihre helle Freude haben.

Trotzdem ist „Spirit“ auch ein Album, dass sich lohnt, als Album gehört zu werden. Das kann man oft nicht behaupten, aber hier im Fall von Depeche Mode ist das so. „Spirit“ ist kein Hit- oder Single-Album. Früher hätte man wohl „Konzept-Album“ gesagt… Wer neugierig genug ist, kann hier auf Entdeckungs-Tour gehen.

Deshalb bekommt das Album auch einen Musik-Tipp von uns! Am besten kann man das Album „Spirit“ von Depeche Mode entdecken, wenn man die Anlage richtig aufdreht oder den Kopfhörer aufsetzt. Allerdings fehlt dann etwas das körperliche Fundament, dass man findet, wenn man die Bass-Lautsprecher an hat. Wer also schon einmal in teure Lautsprecher investiert hat, wird hier besonders auf seine Kosten kommen.

Dennoch werden sich einige Songs auch einzeln etablieren, z.B. in dem sie durch die Radio-Sender oder in Diskotheken gespielt werden.

Es gibt dass Album in allen Varianten: Die CD kostet bescheidene 12,99 €, der mp3-Download fast genauso viel, nämlich 12.49 €. Die Vinyl-Scheibe bekommt man für 24,99 € und wer amazon music sein eigen nennt, kann das Album auch ohne zusätzliche Kosten kören. Sie gelangen über den Link vorn zu allen Varianten.

Depeche Mode Konzert Tour 2017

5 Konzerte von Depeche Mode gibt es in Deutschland im Juni und Juli 2017. Tickets gibt es ab 70-80 €, das differiert von Stadt zu Stadt etwas, gleich hier bei eventim. Hier die Termine für die Depeche-Mode-Konzerte 2017:

5. Juni 2017 Köln im RheinEnergie Stadion

im RheinEnergie Stadion 7. Juni 2017 Dresden im Ostragehege (Rinne Dresden)

im Ostragehege (Rinne Dresden) 9. Juni 2017 München im Olympiastadion München

im Olympiastadion München 12. Juni 2017 Hannover in der HDI-Arena

in der HDI-Arena 4. Juli 2017 Gelsenkirchen in der Veltins-Arena Gelsenkirchen

