„Deutschland tanzt“ beginnt am 12. November 2016

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 12.11.2016

„Deutschland tanzt“ beginnt am 12.11.2016! Heute tanzen auf ProSieben alle 16 Promis bzw. Prominenten-Paare, also Avelina Boateng, Elisabeth Brück, Fernanda Brandao, Friedrich Liechtenstein, Jan Kralitschka, Janin Ullmann, Janni Hönscheid und Peer Kusmagk, Kassandra Wedel, Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel, Nils Brunkhorst, Oliver Pocher, Shermine Shahrivar, Taynara Wolf, Wolfgang Lippert, Xenia Prinzessin von Sachsen und Yared Dibaba.

Wir sind ja wirklich gespannt, wie bei „Deutschland tanzt“ getanzt wird und wer es ins Halbfinale nächste Woche schafft. Das Verfahren, wie das ermittelt wird, ähnelt dem, wie man es vom Bundes Vision Song Contest auf ProSieben oder dem altgedienten Eurovision Song Contest (dort nach Ländern) kennt: Die Anrufe und SMS der Zuschauer werden bei „Deutschland tanzt“ am 12.11.2016 nach Bundesland getrennt für jeden Kandidaten gezählt. Dann bekommen die Tänzer im Ergebnis aus jedem Bundesland Punkte, Platz 1 bekommt 12 Punkte, Platz 2 bekommt 11 Punkte, Platz 3 bekommt 10 Punkte und so weiter. Ab Platz 13 bleiben also keine Punkte mehr übrig…

Die 12 Promis mit den meisten Punkten heute insgesamt aus allen Bundesländern kommen ins Halbfinale nächste Woche. Dann werden also am 19.11.2016 die besten 6 Tänzer ermittelt, die ins Finale am 26.11.2016 einziehen. Wie genau, ist noch nicht klar. Sicher wieder mit Anrufen und SMS…

Jeder Prominente bzw. jedes Promi-Paar geht also für ein Bundesland an den Start. Wir hatten zwar die Kandidaten von „Deutschland tanzt“ schon vorgestellt (siehe Artikel mit Fotos und Erläuterungen, wer wer ist: Deutschland tanzt: Kandidaten von A-Z, Tanz-Show von ProSieben), aber unten findet Ihr noch einmal eine Übersicht.

Außerdem bekommt „Got to dance“-Jurorin Nikeata Thompson neue TV-Sendezeit und auch Roman Frieling, einst bei Let’s dance in der Jury, darf mal wieder ins Fernsehen… Beide kommentieren die Auftritte der Promis, „um den Zuschauern ein Gefühl für die Leistungen der prominenten Tänzer zu geben„, so ProSieben. Als ob die Zuschauer das nötig hätten!!!

Außerdem ist Comedian Ingmar Stadelmann Backstage im „Green-Room“. Moderatorin von „Deutschland tanzt“ ist Lena Gercke.

Die Tänze und Kandidaten von „Deutschland tanzt“

Die Nummern sind die Start- und Voting-Nummern…

Nr. 1 – Taynara Wolf tanzte Samba für Hessen

Nr. 2 – Nils Brunkhorst tanzte Contemporary für Rheinland-Pfalz

Nr. 3 Fernanda Brandao tanzte Salsa für Hamburg (siehe auch Artikel Fernanda Brandao bei „Deutschland tanzt“ als Favoritin?)

Avelina Boateng für Berlin

Elisabeth Brück für das Saarland

Friedrich Liechtenstein für Brandenburg

Jan Kralitschka für Sachsen-Anhalt

Janin Ullmann für Thürigen

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk für Schleswig-Holstein

Kassandra Wedel für Bayern

Magdalena Brzeska und Tochter Noemi Peschel für Baden-Württemberg

Oliver Pocher für Niedersachsen

Shermine Shahrivar für NRW

Wolfgang Lippert für Mecklenburg-Vorpommern

Xenia Prinzessin von Sachsen für Sachsen

Yared Dibaba für Bremen

Wir ergänzen dann auch hier, wer im Halbfinale noch einmal tanzen darf und wer ausgeschieden ist. Ob wir, wie von uns bei Tanz-Shows im Fernsehen üblich, am Sonntagmorgen einen weiteren Artikel mit Meinungen zur Show schreiben, hängt von der Show ab… Das können wir noch nicht einschätzen.

Wiederholungen von „Deutschland tanzt“

„Deutschland tanzt“ geht am 12. November 2016 live bis 23.55 Uhr, Verlängerung vermutlich nicht unbedingt ausgeschlossen, und wird dann gleich 2 x wiederholt. Die erste Wiederholung kommt schon in der Nacht zum Sonntag ab 0.55 Uhr, die zweite Wiederholung von „Deutschland tanzt“ zeigt ProSieben dann am Sonntag, den 13.11.2016 ab 13.55 Uhr.

Quelleninformation: Das Foto oben zeigt die Profi-Tänzerin Ekaterina Kalugina. Katja tanzt aber bei „Deutschland tanzt“ nicht selbst mit.