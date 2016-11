Deutschland tanzt: Kandidaten von A-Z, Tanz-Show von ProSieben

„Deutschland tanzt“ ist eine Tanz-Show von ProSieben, die am 12.11.2016 beginnt. Hier alle 16 Kandidaten von A-Z aus jedem Bundesland. „Deutschland tanzt“ läuft ähnlich, wie der Bunde Vision Song Contest von Stefan Raab – also ein Bundes Vision Dance Contest. Das heißt, in der 1. Show von „Deutschland tanzt“ am 12. November 2016 schickt ProSieben für jedes Bundesland einen Promi ins Rennen. Dann wählt jedes Land für sich die Tänzer aus, die ihnen am besten gefallen haben, wie beim ESC… Die besten 12 Tänzer oder Bundesländer dürfen sich dann eine Woche später, am 19. November 2016, im Halbfinale noch einmal präsentieren und um ihre Final-Teilnahme tanzen. Im Finale von „Deutschland tanzt“, am 26. November 2016, entscheiden dann die Zuschauer, welcher Promi am besten getanzt hat und für sein Bundesland gewinnt.

Doch wer sind die prominenten Kandidaten bei „Deutschland tanzt“? Solche, auf die man sich freuen darf, wie z.B. Fernanda Brandao für Hamburg oder die 2-fache Let’s-dance-Gewinnerin Magdalena Brzeska mit ihrer Tochter Noemi – und andere, bei denen man gespannt sein darf, wie sie tanzen werden.

Getanzt werden darf übrigens alles, frei von der Leber weg, auch wenn man davon ausgehen darf, dass ProSieben da den Promis beratend zur Seite stand – z.B. schon, damit nicht alle das Gleiche machen…

Das Tanzpaar auf den beiden Fotos hier oben ist Dmitry Barov – Ekaterina Kalugina, ein deutsches Profi-Tanzpaar. Ekaterina kennt man auch von Let’s dance…

Alle Kandidaten von „Deutschland tanzt“ von A-Z

Weil wir niemanden bevorzugen wollen, keinen Promi und kein Bundesland, haben wir uns entschieden, die prominenten Kandidaten von „Deutschland tanzt“ alphabetisch nach Vornamen zu sortieren. Hier alle Promis mit Bundesland und Foto. Eine detaillierte Vorstellung der Deutschland-tanzt-Promis folgt, teils -aber wirklich nur teils- in separaten Artikeln:

Avelina Boateng tanzt für Berlin

Elisabeth Brück tanzt für das Saarland

Fernanda Brandao tanzt für Hamburg

Friedrich Liechtenstein tanzt für Brandenburg

Jan Kralitschka tanzt für Sachsen-Anhalt

Janin Ullmann tanzt für Thüringen

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk tanzen für Schleswig-Holstein

Kassandra Wedel tanzt für Bayern

Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi tanzen für Baden-Württemberg

Nils Brunkhorst tanzt für Rheinland-Pfalz

Oliver Pocher tanzt für Niedersachsen

Shermine Shahrivar tanzt für Nordrhein-Westfalen

Taynara Wolf tanzt für Hessen

Wolfgang Lippert tanzt für Mecklenburg-Vorpommern

Xenia Prinzessin von Sachsen tanzt für Sachsen

Yared Dibaba tanzt für Bremen

