Dieter Birr (Maschine): „So viel erlebt“ mit Ela Steinmetz (Elaiza)

Dieter Birr alias Maschine hat schon „So viel erlebt“ und ab heute gibt es das neue Lied von und mit Dieter Birr und Ela Steinmetz von Elaiza.

Von wegen, mit 66 Jahren fängt das Leben an… Dieter Birr, den seine Fans meist nur „Maschine“ nennen, beginnt mit stolzen 72 Jahren noch einmal ernsthaft in eine Solo-Karriere. Das Album „Neubeginner“, so heißt seine neue CD, ist ein erster Meilenstein dafür. Die erscheint am 30. September 2016, ein Song „Helden meiner Generation“ ist schon vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Mit „So viel erlebt„, ein Lied das Ela Steinmetz von Elaiza geschrieben hat und mitsingt, setzt Dieter Birr nun deutlich ein Zeichen, dass es ihm ernst ist mit dem Neuanfang.

Nein, verleugnen will er seine Vergangenheit nicht, betont Maschine bei der Presse-Präsentation im „Maschinen-Haus“ (wo auch sonst?) in der Berliner Kulturbrauerei. Wie sollte er auch! Über Jahrzehnte waren die Puhdys seine berufliche und musikalische Heimat. Aber die Band hat die Gitarren an den Nagel gehängt…

Weil er Lieder schreibt, die ihm gefallen, klingen auch einige auf der neuen CD „Neubeginner“ nach den Puhdys. Für die hat er schließlich lange genug und viele erfolgreiche Songs geschrieben. Aber die Zusammenarbeit mit alten und neuen Freunden, Bekannten und Musiker-Kollegen, wie die jetzt mit Ela, ist auch ein Zeichen der Abgrenzung. Unsere Interpretation!

Sehr emotional und teils sogar gerührt berichtet Dieter Birr in der Kulturbrauerei von seinem Neubeginn. Und ein bisschen geht ihm auch die Muffe, denn bei aller Professionalität und Erfahrung, ist ein solcher neuer Anfang nach über 40 erfolgreichen Jahren mit einer Band nun mit vielen Unbekannten verbunden, von denen sich erst weisen muss, wie sie zusammen funktionieren. Nicht nur das Album und wie es bei den Fans ankommt! Neue Plattenfirma (heißt passend „Musicstarter“), Managment im eigenen Haus (Familie) und auch die „Neubeginner Tour 2017„, die im Januar und Februar 2017 durch derzeit 18 Städte führt. Hier stehen größtenteils auch neue Kollegen vor und hinter der Bühne – selbst wenn man sich seit Jahren kennt.

Wir wünschen Dieter Birr viel Glück dafür, für das neue Album, die Tour und auch sonst überhaupt!

Der Song „So viel erlebt“ von und mit Ela Steinmetz ist klasse! Reinhören lohnt sich!

Dieter Birr live – Maschine Neubeginner Tour 2017

Hier die Termine für die Neubeginner Tour von Dieter Birr 2017. Tickets gibt es einheitlich ab 41,75 €. Hier der Ticket-Link zu eventim dafür.

20.01.2017 – Leipzig im Haus Auensee

21.01.2017 – Jena in der Sparkassenarena

22.01.2017 – Wernesgrün in der Brauerei Gutshof Wernesgrün

24.01.2017 – Erfurt im Stadtgarten

25.01.2017 – Frankfurt a.M. im Batschkapp

27.01.2017 – Hannover im Capitol

28.01.2017 – Hamburg in der Großen Freiheit 36

29.01.20917 – Rostock in der Moya Kulturbühne

31.01.2017 – Magdeburg im Alten Theater Jerichower Platz

01.02.2017 – Cottbus in der Stadthalle

03.02.2017 – Potsdam im Lindenpark

04.02.2017 – Frankfurt / O. in der Messehalle 2

05.02.2017 – Dresden im Alten Schlachthof

07.02.2017 – Zwickau in der Neuen Welt

09.02.2017 – Halle / Saale in der Georg-Friedrich-Händel-Halle

10.02.2017 – Freiberg im Tivoli

11.02.2017 – Görtlitz in der Landskron KULTurBrauerei

12.02.2017 – Berlin in der Columbiahalle

