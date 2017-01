DSDS 2017 1. Show am 4.1.2017 – Alle Kandidaten und Songs

Welche Kandidaten von DSDS 2017 am 4.1.2017 kommen weiter, wer scheidet aus? Gibt es eine Goldende CD?

DSDS 2017 beginnt am 4. Januar 2017, also wieder gleich zum Anfang des Jahres. Hier findet Ihr alle Kandidaten von Show 1 DSDS am 4.1.2017! Neben den Angaben zu den Kandidaten gibt es Fotos von dieser ersten DSDS-Casting-Show 2017, welche Songs sie singen und noch einiges mehr. Ganz bestimmt hat RTL an den Anfang von DSDS 2017 wieder ein paar Highlights gesetzt, also besonders gute Kandidaten. Diese Zusammenstellung aus den Jury-Castings ist mittlerweile fast schon zum Prinzip geworden.

Gespannt sein darf man auch auf die neue DSDS-Jury. Das heißt, neu dabei ist ja nur Shirin David. Die anderen Mitglieder der Jury von DSDS 2017, Michelle, H.P. Baxxter und Dieter Bohlen waren im letzten Jahr schon dabei und sind auch sonst sicher hinreichend bekannt. Das wird soweit also in gewohnten Bahnen ablaufen. Bei Shirin David dagegen ist es schon irgendwie interessant, wie sich die sonst im Show-Geschäft recht unerfahrene Selbtvermarkterin neben den alten Hasen in der Jury DSDS 2017 gibt und ggf. auch entwickelt. Hoffentlich bleibt es nicht bei der Konzentration auf das eigene Aussehen!

Im Januar 2017 gibt es die DSDS-Shows jeweils im Wechsel jeden Mittwoch und jeden Samstag. Danach geht es im bekannten Wochen-Rhythmus immer nur samstags bei DSDS weiter. Es gibt aber einige Neuigkeiten bei DSDS 2017, auf die wir in einem eigenen Artikel schon hingewiesen hatten. Lest das bitte im Artikel DSDS 2017 beginnt am 4.1.2017 – Neues in der Casting-Show nach (es öffnet sich ein neues Fenster), damit wir uns hier auf die DSDS-Kandidaten am 4.1.2017 konzentrieren können. Dabei sind heute 11 Kandidaten, die wir hier kurz mit ein paar biografischen Angaben und mit Fotos vorstellen.

Wie in den letzen Jahren schon muss jeder Kandidat sich eine CD eines Jury-Mitglieds auswählen, die als Joker gilt, wenn die Jury keine Entscheidung fällen kann, ob der Kandidat weiter kommt oder ausscheiden soll. Außerdem hat jedes Mitglied der Jury eine Goldene CD, die einem Kandidaten übergeben werden kann und dann bereit für den Auslands-Recall in Dubai qualifiziert wäre (dazu auch mehr im oben bereits verlinkten Artikel).

So werden wir das dann auch in den nächsten Wochen halten, wie regelmäßige Salsango-Leser es von uns kennen.

Wiederholung der 1. DSDS-Show 2017

Wer den Start von DSDS 2017 heute verpasst, kann hier natürlich die Ergebnisse nachlesen, die wir nach der Show ergänzen, hat aber die Gelegenheit, sich eine von 2 Wiederholungen anzuschauen. Die 1. Wiederholung kommt schon in der Nacht zum Donnerstag um 00.30 Uhr. Die 2. Wiederholung wird dann am Sonntag, den 8.1.2017 um 13.20 Uhr gezeigt, unmittelbar vor der Wiederholung der 2. Show – die kommen also am Sonntag nacheinander.

Kandidaten bei DSDS am 4. Januar 2017

Dabei sind am Mittwoch, den 4. Januar 2017 diese Kandidaten (Reihenfolge alphabetisch):

Alexandra Lexer

Chamelle Moser

Jens Descher

Leon Buche

Maksym Doshy

Nicole Firchal

Oliver Schmidt

Oshini Katakoluge

Robin Becker

Sandro Brehorst

Stephanie Friebel

Fotos, Songs und Angaben zu den DSDS-Kandidaten am 4.1.2017

Die Kandidaten haben wir nun folgend in der Reihenfolge sortiert, wie sie vermutlich bei DSDS am 4.1.2017 zu sehen sein werden. Das können wir nicht versprechen, vermuten es aber so. Wir beginnen immer mit ein paar Daten, woher sie kommen, wie alt sie sind, welche Songs sie singen usw., und zeigen anschließend ein Foto der Kandidaten. Das Foto ist also immer unter den Angaben.

Robin Becker ist 20 Jahre alt, kommt aus Trier und ist Pizzabäcker. Er hat sich Dieter Bohlen als Jury-Joker ausgesucht und singt von Andreas Bourani das Lied „Hey“. Robin Becker hat bisher nur unter der Dusche gesungen, aber er findet, er sei für DSDS bestens qualifiziert, denn er sagt von sich selbst: „Ich bin verrückt!“.

Stephanie Friebel ist 25 Jahre alt, kommt aus Nordhorn und arbeitet im Kundenservice einer Telefongesellschaft. Ihr Jury-Joker ist auch Dieter Bohlen. Stephanie Friebel singt von Roger Whittaker das Lied „Du wirst alle Jahre schöner“. Ob sie ausgerechnet mit diesem Song die Jury von sich überzeugen kann?

Chamelle Moser aus Wien ist 26 Jahre alt. Chamelle Moser arbeitet als Tanz- und Zumba-Trainerin und ist von sich selbst überzeugt: „Ich bin keine Sängerin, ich bin keine Tänzerin, ich bin keine Schauspielerin – das ist alles ein Package! Ich bin ein Performer!“. Sie singt von Tina Turner den Song „Proud Mary“ und hat sich auch für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

Alexandra Lexer kommt aus Bruck an der Mur in der Steiermark in Österreich. Alexandra Lexer ist 33 Jahre alt und singt ebenfalls Schlager, nämlich den Hit „Marathon“ von Helene Fischer. Beruflich macht (oder hat) sie eine Ausbildung als Masseurin und hilft in der Tierarztpraxis ihres Verlobten. Sie ist die Nächste mit Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Allerdings ist Alexandra Lexer nicht ganz neu in der Branche! Mindestens 4 CDs hat Alexandra Lexer seit 2008 schon heraus gebracht, zuletzt beim Schlager-Label Telamo. Weil man als DSDS-Kandidat aber frei von anderen Verträgen sein muss, ist diese Zusammenarbeit wohl zumindest derzeit nicht aktuell. Hier ihre letzte Single bzw. ein Video davon (und hier geht es zur Webseite von Alexandra Lexer):

Nicolette Firchal ist 35 Jahre alt und kommt aus Düren mit Hund Arames zu DSDS. Die Straßenmusikerin will es auch mit Hund in den Recall schaffen. Man ahnt, dass das nicht einfach wird. Gemeinsam tragen sie den Song „From A Shell“ von Lisa Germano vor. Als Jury-Joker hat sich Nicolette Firchal für H.P. Baxxter entschieden.

Leon Buche kommt aus Michendorf und ist 28 Jahre alt. Leon Buche ist bereits Musiker und singt und spielt das Lied „Barfuß am Klavier“ der Band AnnenMayKantereit. Auch er hat H.P. Baxxter als Jury-Joker ausgewählt und behauptet von sich: „Ich hab das absolute Gehör“.

Jens Descher bezeichnet sich als NRW Cowboy, kommt aus Rietberg und mit einem eigenen Song „Superstar“ zu DSDS. Jens Descher ist 32 Jahre alt und entsorgt beruflich Sonderabfall. Wenn das mal kein Omen ist… Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Maksym Doshy kommt aus der Ukraine, lebt heute in der Stadt Wissen im Westerwald, ist 26 Jahre alt und arbeitet als Verkäufer. Auch Maksym Doshy singt einen selbstkomponierten Song, nämlich „Funeral Of Women Hearts“ und hat ebenso Dieter Bohlen als Jury-Joker.

Sandro Brehorst ist noch Schüler, 17 Jahre alt und kommt aus Werne (NRW). Mit Michelle als Jury-Joker singt Sandro Brehorst den Song „You Raise Me Up“ von Westlife. Dabei begleitet er sich selbst am Flügel.

Oliver Schmidt ist 36 Jahre alt, Einzelhandelskaufmann und kommt aus Bückeburg. Der Song „Schrei nach Liebe“ von Die Ärzte ist wohl auch ein wenig das Programm von Oliver Schmidt.

Oshini Katakoluge ist ebenfalls noch Schülerin, auch 17 Jahre alt und kommt aus Werneck. Selten spielt die Körpergröße eine Rolle bei DSDS. Aber Oshini Katakoluge ist nur 1,48m klein, soll dafür aber eine große Stimme haben – behauptet zumindest ihre Familie, die ursprünglich aus Sri Lanka und von den Philippinen kommt. Es schwant einem, es könnte viel Wahrheit dahinter stecken! Oshini singt von Emeli Sandé den Song: „Read All About It“ und hat sich als Dieter-Bohlen-Fan natürlich selbigen als Jury-Joker ausgesucht.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

