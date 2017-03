DSDS 2017: Alle DSDS-Recall-Kandidaten von A-Z in Dubai

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 2.03.2017

Alle DSDS-Kandidaten im Dubai-Recall. Wer ist im Recall ausgeschieden?

Der DSDS 2017 Recall in Dubai hat begonnen. Ihr findet hier alle Kandidaten von A-Z, die es in den Recall nach Dubai geschafft haben und wer wann ausgeschieden ist. Neben den Namen der DSDS-Recall-Kandidaten und den Fotos ergänzen wir Stück um Stück einige Informationen, die rund um den Recall in Dubai wichtig sind. Welche Kandidaten wann ausgeschieden sind, können wir z.B. logischerweise erst ergänzen, wenn sie dann ausgeschieden sind…

Alle Recall-Kandidaten DSDS 2017

Zunächst nennen wir die Namen aller Recall-Kandidaten bei DSDS 2017 und ergänzen immer dahinter, wer wann ausgeschieden ist – mit Link zum Artikel der jeweiligen DSDS-Sendung. Darunter findet Ihr dann die Fotos aller DSDS-Recall-Kandidaten von Dubai. Das ist erst vielleicht etwas komisch, aber wenn dann die Kandidaten der Reihe nach ausscheiden, ist das übersichtlicher so. Die Namen der Kandidaten stehen dann an den Fotos auch noch einmal dran, so dass Ihr immer wisst, wer wer ist.

Wer hier nicht in der Liste drin ist, jedoch einen Recall-Zettel während der Castings erhalten hatte, wurde von der DSDS-Jury nicht für den Recall in Dubai ausgewählt. Bei insgesamt 100 Kandidaten mit Recall-Zettel, durften also die meisten nicht mit nach Dubai fahren…

Die Top 33-Kandidaten:

Damit es keine Bevorzugung gibt, sortieren wir die DSDS-Kandidaten alphabetisch nach dem Vornamen. Wer schon ausgeschieden ist, wird direkt in der Liste rot angemerkt. Kommen neue Kandidaten hinzu (das geht ja, weil weitere Casting-Kandidaten nach Dubai eingeladen sind), werden die in die Liste einsortiert.

Alexander Jahnke aus Delmenhorst, 29 Jahre alt

Alexandra Lexer aus Oberaich in Österreich, 34 Jahre alt

Alexandros Liopiaris aus Nürnberg, 26 Jahre alt

Alphonso Williams aus Wiefeldtede, 54 Jahre alt

Andrea Renzullo aus Sundern, 20 Jahre alt

Andreas Diekmann aus Geretsried, 38 Jahre alt

Bianca Jenny aus Moosburg, 18 Jahre alt

Carolin Bäz-Dölle aus Lauscha, 27 Jahre alt

Chamelle Moser aus Alpach in Österreich, 27 Jahre alt

Christian Tesch aus Netzeband, 19 Jahre alt

Danica Mae Miranda aus Frankfurt am Main, 20 Jahre alt

Dominic Fritz aus Waldbrunn, 19 Jahre alt

Duygu Goenel aus Duisburg, 22 Jahre alt

Elisabete Mendes Salgueiro aus Bremerhaven, 24 Jahre alt

Ersan Kurtisov aus Radolfzell, 19 Jahre alt

Felix Marks aus Neuzeug in Österreich, 21 Jahre alt

Giuseppe Riggio aus Wiesbaden, 22 Jahre alt

Ivanildo Kembel aus Landsmeer in der Niederlande, 40 Jahre alt

Leon Buche aus Michendorf, 28 Jahre alt

Lucia Desideria Dragone aus Augsburg, 20 Jahre alt

Maria Voskania aus Schweinfurt, 29 Jahre alt

Mariam Akopjan aus Berlin, 19 Jahre alt

Markus Gander Kundl in Österreich, 26 Jahre alt

Matthias Bonrath aus Bonn, 20 Jahre alt

Michelle Alcaraz aus Delitzsch, 20 Jahre alt

Monique Simon aus Köln, 21 Jahre alt

Natalia Ehrlich aus Helsa, 31 Jahre alt

Natascha Lefert aus Vellmar, 31 Jahre alt

Oliver Schmidt aus Bückeburg, 37 Jahre alt

Patrick Keil aus Gießen, 30 Jahre alt

Robert Jakimovski aus Hamburg, 37 Jahre alt

Sandro Brehorst aus Werne, 17 Jahre alt

Vivien Scarlett Heymann aus Wuppertal, 30 Jahre alt

Fotos der DSDS-Kandidaten im Recall 2017

