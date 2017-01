DSDS 2017, alle Kandidaten 21.1.2017, Songs

Wer kommt weiter bei DSDS am 21.1.2017 und wer scheidet aus ?

DSDS 2017 haben auch am Samstag, 21. Januar 2017 wieder 11 Kandidaten die Chance auf ein Weiterkommen in den Recall. Es ist ganz einfach: gut singen und so die DSDS-Jury zu mindestens 3 x Ja überzeugen. Schon ist man dabei… 2 Ja reichen auch, wenn man auf den richtigen Joker gesetzt hat. Die DSDS-Jury ist 2017 recht gnädig und lässt relativ viele Kandidaten in den Deutschland-Recall. Es macht zumindest den Eindruck, als ob es leichter sei, als früher schon. In der anderen Casting-Show von RTL, beim Supertalent hat Dieter Bohlen ja eine ähnliche Taktik. So spart man sich viele Diskussionen, mit den Kandidaten und mit dem TV-Publikum, das dann auch weniger kritisch ist…

Wegen dem Dschungelcamp geht DSDS 2017 am 21.1.2017 heute wieder nur 2 Stunden bis 22.15 Uhr.

Genau hier ergänzen wir dann übrigens auch direkt während der Sendung , wer weiter kommt und wer ausscheidet.

Wiederholung der 6. DSDS-Show 2017

Wer die 6. Show von DSDS 2017 am 21.1.207 verpasst oder nicht sehen kann, kann eine DSDS-Wiederholung zu schauen. Die erste Wiederholung läuft in der Nacht zum Sonntag um 00.00 Uhr direkt nach dem Dschungelcamp. Die zweite DSDS-Wiederholung kommt am Sonntag, den 22.1.2017 um 15.45 Uhr, gleich nach der Wiederholung der 5. Show vom Mittwoch. Das läuft also wie in der letzten Woche.

Hier nun die

Kandidaten und ihre Songs bei DSDS 2017 am 21. Januar 2017

Kelly Decker ist 17 Jahre alt, Schülerin und kommt aus Colmar-Berg in Luxemburg. Sie singt den Song von Adele „When We Were Young“. Als Jury-Joker hat Kelly Decker Shirin David gewählt.

Ersan Kurtisov (genannt Lupo) ist 19 Jahre alt und kommt aus Radolfzell bei Konstanz. Ersan Kurtisov singt von Philipp Dittberner das Lied „Wolke 4“. Sein Jury-Joker soll Dieter Bohlen sein.

Andreas Gerlich ist 36 Jahre alt und kommt aus Berlin. Andreas Gehrlich singt einen selbst komponierten Song, „Hey, wir wollen Pikachu seh´n” und hat sich für H.P. Baxxter als Jury-Joker entschieden.

Alvaro Crespo ist 29 Jahre alt, kommt aus Ecuador und lebt in Kassel. Alvaro Crespo singt 2 Songs, das Lied „Männer“ von Herbert Grönemeyer und von Prince den Song „Kiss”. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Maria Poni ist 33 Jahre alt, kommt aus Griechenland und lebt in Bielefeld. Maria Poni singt von Rita Ora feat. Chris Brown den Song „Body On Me“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Julie Hall ist 28 Jahe alt, kommt aus Norwegen und lebt in Berlin. Julie Hall singt von Emeli Sandé den Song „Clown“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Julie Hall ist Musical-Darstellerin und u.a bei AIDA Cruises engagiert.

Elva Bai ist 31 Jahre alt, kommt aus China und lebt in Zürich. Elva singt von Nena das Lied „Liebe ist“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Paul Neumann ist erst 16 Jahre alt und kommt aus Wandlitz bei Berlin. Sein Jury-Joker ist Shirin David und Paul singt von Sia den Song „Elastic Heart“.

Natascha Lefert ist 31 Jahre alt und kommt aus Vellmar bei Kassel. Natascha hat sich für den Nr. 1 – Hit bei DSDS 2017 entschieden: „Ich sterb für dich” von Vanessa Mai, geschrieben von Dieter Bohlen, der auch im Playback zu hören ist. Dieter Bohlen ist auch der Jury-Joker von Natascha.

Tamara Scheuermeier ist 29 Jahre alt und kommt aus Steinmaur in der Schweiz. Tamara singt von Twenty One Pilots den Song „Heathens”. Ihr Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

Andreas Diekmann ist 38 Jahre alt und kommt aus Geretsried. Andreas singt von Tim Bendzko feat. Cassandra Steen das Lied „Unter die Haut”. Sein Jury-Joker ist H.P. Baxxter.

