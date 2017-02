DSDS 2017 am 11.2.2017: Was passiert und Dieter Bohlen

Alle Kandidaten bei DSDS am 11. Februar 2017

Bei DSDS 2017 am 11.2.2017 geht es wieder kunterbunt zu. Aber egal welche Songs die Kandidaten singen, wie alt sie sind oder woher sie kommen: Dieter Bohlen bleibt der Liebling bei den DSDS-Kandidaten als Jury-Joker. Woher diese Zuneigung kommen mag, die sich in den letzten Jahren Stück für Stück entwickelt hat?

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Dieter Bohlen der „Schrecken“ unter den TV-Juroren; laut, direkt, übertreibend, manchmal auch knapp unter der Gürtellinie. Und nun? „Altersweise“? Auf alle Fälle dazu gelernt hat er und ist zum Sympathie-Träger avanciert. Heute schätzt man die offenen und ehrlichen Urteile von Dieter Bohlen und oft genug schon hat er inzwischen Gnade vor Recht walten lassen – hat DSDS-Kandidaten weiter kommen lassen, die schon kurz vor dem Ausscheiden standen und ihnen so wenigstens ein Erfolgserlebnis gegönnt.

Doch wie immer geht es in diesem Artikel hier vor allem um die Kandidaten von DSDS am 11.2.2017.

Wiederholung DSDS

Die Wiederholung der 10. Show von DSDS 2017 kommt einmal in der Nacht zum Sonntag am 12.2.2017 um 01.30 Uhr und dann die 2. Wiederholung am Sonntag um 15.45 Uhr.

Kandidaten bei DSDS am 11.2.2017

Wer bei DSDS am 11.2.2017 weiter kommt und wer ausscheiden muss, ergänzen wir während der Sendung genau hier an dieser Stelle…

Die Reihenfolge der DSDS-Kandidaten im Artikel hier ist die in der Sendung, vermutlich. Bis auf Ausnahmen klappt das immer. Der Text zu jedem Kandidaten mit ein paar biografischen Angaben und den Songs steht über dem jeweiligen Foto.

Michelle Alcaraz ist 20 Jahre alt, ist Artistin im Zirkus (Seilakrobatin) und kommt aus Berlin, ist aber meist mit dem Zirkus unterwegs. Michelle Alcaraz singt bei DSDS am 11.2.2017 den Song „Dear Future Husband“ von Meghan Trainor. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Mohamed Salem ist 18 Jahre alt, noch Schüler und kommt ebenso aus Berlin. Mohamed Salem singt 2 Songs bei DSDS am 11.2.2017, weil er zeigen will, dass er nicht nur singen, sondern auch rappen kann: Einmal „Let Me Love You“ von DJ Snake feat. Justin Bieber und dann noch “Rain On You” von Kay One feat. Emory. Auch Mohameds Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Sophie Knospe ist sogar erst 16 Jahre alt und kommt aus Dorsten. Sophie Knospe ist überzeugt, dass sie eine Goldenen CD bekommt. Dafür singt sie den Song „I Dreamed A Dream“ aus dem Musical „Les Misérables”. Sophie ist die nächste mit dieter Bohlen als Jury-Joker.

Mariatou Camara ist auch erst 16 Jahre alt, kommt aus Offenbach und „mit großem Besteck“ zu DSDS. einen ganzen Gospel-Chor hat sie zum Geleit mitgebracht. Mit dem singt Mariatou Camara den Song „Lions, Tigers & Bears“ von Jazmine Sullivan. Ihr Jury-Joker ist Shirin David.

Jodie Baker ist 26 Jahre alt, Lehrerin von Beruf und kommt aus Gmunden in Österreich zu DSDS. Jodie Baker singt von Elvis Presley (der ist ja angesagt in diesem Jahr bei DSDS) den Song

„Jailhouse Rock“ und hat sich dafür Dieter Bohlen als Jury-Joker ausgesucht.

Marco Schmied ist 33 Jahre, kommt aus Rheda-Wiedenbrück und hat sich Michelle als Jury-Joker gewählt. Marco Schmied singt den Song „Was wenn alles gut geht“ von Laith Al-Deen.

Brani Zdravkovic kommt aus Wien und ist 38 Jahre alt. Brani Zdravkovic singt den Song „Die BMW“ von ihm selbst und hat sich für Dieter Bohlen als Jury-Joker entschieden.

Robert Jakimovski kommt aus Hamburg und ist 37 Jahre alt. Robert Jakimovski begleitet sich bei seinem eigenen Song „I Love You My Son“ auf dem Akkordeon. Bei einem Unentschieden im Jury-Urteil soll es Michelle als Jury-Joker richten.

Melanie Linke ist 26 Jahre alt und kommt aus Erfurt. Melanie Linke singt den Bollywood-Song „Jiya re“ von Neeti Mohan und Dieter Bohlen soll ihr Jury-Joker sein.

Harun Aytacer kommt aus Stuttgart und ist 35 Jahre alt. Harun Aytacer singt in seiner Freizeit in einer Cover-Band Rock’n’Roll, bei DSDS am 11.2.2017 aber den Schmachtfetzen „How Am I Supposed To Live Without You“ von Michael Bolton. Dieter Bohlen ist sein Jury-Joker.

Sven Schilling ist 25 Jahre alt und aus der Nähe von Heilbronn, aus Unterheimbach. Sven Schilling singt nicht nur, sondern versucht sich auch als Model. Das nützt bei DSDS aber erstmal nicht viel, da muss er sich mit dem Song „Pokerface“ von Lady Gaga beweisen. Dieter Bohlen soll sein Jury-Joker sein.

