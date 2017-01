DSDS 2017 am 18.1.2017 – Alle Kandidaten und Songs der 5. Show

Wie sah Kandidat Andrea Renzullo vor 6 Jahren aus?

DSDS am Mittwoch, den 18. Januar 2017 ist wieder eine kurze DSDS-Show. 11 Kandidaten sind dabei. Hier alle Angaben der DSDS-Kandidaten am 18.1.2017, die Songs und Fotos dazu. Weil wir in dieser Woche alle im Fashion-Week-Fieber stecken, wollen nicht lange herum reden, sondern gleich zu den Kandidaten kommen.

Bei DSDS am 18.1.2017 sind übrigens mehr weibliche Kandidaten, als männliche zu sehen. Sonst achten wir nicht darauf bzw. ist uns das noch nie so aufgefallen, aber heute ist das sehr offensichtlich…

Kandidaten und ihre Songs bei DSDS am 18. Januar 2017

William De Souza Da Silva ist 20 Jahre alt und kommt aus Bremen. William macht zur Zeit eine Berufsausbildung. Er hat sich als Jury-Joker H.P. Baxxter ausgesucht und singt den Song „Crawling“ von Linkin Park.

Jill Van Leeuwen ist 29 Jahre alt und kommt aus der Niederlande. Jill ist hauptberuflich bereits Sängerin und singt bei DSDS von Kelly Clarkson den Song „A Moment Like This“. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Elisabete Mendes Salgueiro ist 23 Jahre alt und kommt aus Bremerhaven. Elli ist Ezieherin und singt den Song „Like The Way I Do“ von Melissa Etheridge. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Tamara Kapeller ist 28 Jahre alt und kommt aus Österreich. Auch Tamara ist Erzieherin von Beruf, studiert aber zudem noch Gitarre und Gesang in Wien. Bei DSDS am 18.1.2017 singt sie 2 Songs. Einmal „Man In The Mirror“ von Michael Jackson und von Jessie J. feat. B.o.B. „Price Tag“. Jury-Joker ist wie oft Dieter Bohlen.

Felix Marks kommt auch aus Österreich und ist 21 Jahre alt. Felix studiert noch, und zwar Regie für Film und Fernsehen in München. Felix hat sich für Michelle als Jury-Joker entschieden und singt den Song „Blue Suede Shoes“ von Elvis Presley.

Deborah Lo Presti ist 21 Jahre alt und kommt aus Gelsenkirchen. Deborah singt von Madonna den Song „La Isla Bonita“. Sie hat sich für Michelle als Jury-Joker entschieden.

Claudia Zielonka ist 23 Jahre alt, ist in Deutschland geboren und in England aufgewachsen. Claudia singt den Song „Listen” von Beyonce und hat als Jury-Joker Dieter Bohlen gewählt.

Michael Imhof kommt aus Völklingen, ist 23 Jahre alt und Dachdecker von Beruf. Michael liebt Modern Talking und verehrt Dieter Bohlen, der logischer Weise auch sein Jury-Joker ist. Michael singt auch einen Song von Modern Talking, nämlich „Cheri, Cheri Lady“.

Alexandra-Michaela Brecht ist 40 Jahre alt und kommt aus Daisbach. Mit Alexandra ist die nächste Sängerin bei DSDS am 18.1.2017 am Start. Sie singt in Cover-Bands und steht das ganze Jahr über fast täglich auf der Bühne. Bei DSDS singt sie den Song „Queen Of Hearts“ von Juice Newton. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Perla Ramirez kommt aus der Dominikanischen Republik, lebt in München und ist 23 Jahre alt. Perla hat als Jury-Joker Shirin David gewählt und singt den Song „Love On The Brain” von Rihanna. Doch bevor Perla singt, tanzt sie erst einmal und schüttelt die Hüften.

Andrea Renzullo ist 20 Jahre alt und komm aus Sundern. Vor ein paar Jahren war Andrea Renzullo schon einmal beim Supertalent dabei, nämlich 2010 und wurde dort Vierter. Hier auch ein Foto von damals. So also sah Andrea Renzullo 2010 beim Supertalent aus. Wir hatten schon seinerzeit darüber berichtet. Wie Andrea heute aussieht, habt Ihr ganz oben schon gesehen. Damit Ihr aber nicht so weit scrollen müsst, wiederholen wir es noch einmal, gleich unter „Wiederholung von DSDS“.

Bei DSDS am 18.1.2017 singt Andrea das Lied „Auf anderen Wegen” von Andreas Bourani. Sein Jury-Joker ist Dieter Bohlen.

Wiederholung der 5. DSDS-Show 2017

Wer die 5. DSDS-Show am 18.1.2017 nicht „live“ sehen kann, hat schon in der Nacht zum Donnerstag Gelegenheit, eine Wiederholung zu schauen. Um 01.25 Uhr kommt diese Wiederholung am 19.1.2017.

Dann gibt es noch eine DSDS-Wiederholung am Sonntag, den 22.1.2017 um 13.45 Uhr unmittelbar vor der nach der Wiederholung der 6. Show. Das läuft also wie letzte Woche schon.

Quellenangabe: Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

